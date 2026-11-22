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Η σχέση του Εβάν Φουρνιέ με τη γαστρονομία και ιδιαίτερα με τα παραδοσιακά προϊόντα διαφόρων περιοχών, είναι γνωστή και ο ίδιος φροντίζει να την υπενθυμίζει μέσα από τις αναρτήσεις του στα social media. Το νέο, λοιπόν, επεισόδιο στις γευστικές δοκιμές του Γάλλου σούπερ σταρ έχει τίτλο «μπατζίνα».

Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε στην Καρδίτσα για το πρωτάθλημα μπάσκετ και φίλοι της ομάδας φρόντισαν να προμηθεύσουν τον Γάλλο με την παραδοσιακή τυρόπιτα της Θεσσαλίας. Εκείνoς φυσικά έδειξε τα πακέτα στον λογαριασμό του στο X, αν και δεν ανέφερε αν του άρεσε ή όχι.

«Δοκίμασα μπατζίνα για πρώτη φορά. Σας ευχαριστώ» έγραψε σαν λεζάντα στις δύο φωτογραφίες που ανήρτησε.