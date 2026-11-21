Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Άννα Βίσση, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί τόσο με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, όσο και με τον Ηλία Ψινάκη. Ο γνωστός μάνατζερ μοιράστηκε μάλιστα με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο.

Στη φωτογραφία, που φαίνεται να έχει τραβηχτεί στο Four Seasons Hotel New York, οι τρεις τους ποζάρουν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί στον φακό: η Άννα Βίσση και η Σοφία Καρβέλα επέλεξαν κομψά ασπρόμαυρα σύνολα, ενώ ο Ηλίας Ψινάκης εμφανίστηκε με κοστούμι και γυαλιά ηλίου ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Το μήνυμα του Ηλία Ψινάκη για τη Σοφία Καρβέλα

Εκτός από τη συνάντησή τους, τις εντυπώσεις έκλεψε και η λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του ο Ηλίας Ψινάκης. Ο γνωστός μάνατζερ μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τη Σοφία Καρβέλα, αποκαλύπτοντας πως τους συνδέει μια βαθιά σχέση ζωής, καθώς τη γνωρίζει από τότε που ήταν ακόμη μωρό.

«Αισθάνομαι τόσο όμορφα όταν βλέπω κάθε φορά αυτό το υπέροχο πλασματάκι στη μέση που το ξέρω από μωράκι!» έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

Την ίδια ώρα, η Σοφία Καρβέλα μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη μητέρα της από την επίσκεψή τους στη Frick Collection, το ιστορικό μουσείο τέχνης του Μανχάταν.

Σημειώνεται ότι η παρουσία της Άννας Βίσση στην αμερικανική μητρόπολη έχει ξεχωριστό λόγο, αφού στις 23 Νοεμβρίου η Σοφία Καρβέλα κλείνει τα 43 της χρόνια. Η δημοφιλής τραγουδίστρια πέταξε για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να γιορτάσει μαζί με την κόρη της, η οποία είναι εγκατεστημένη μόνιμα στη Νέα Υόρκη μαζί με τους δύο γιους της, Νίκο και Νέστορα.