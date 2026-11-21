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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας – Νευροκοπίου, όταν ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε 79χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ηλικιωμένος οδηγός, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένος στη δεξιά άκρη του οδοστρώματος, επιχείρησε αιφνίδιο ελιγμό προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία του αυτοκινήτου που οδηγούσε μια 29χρονη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 79χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου κατέληξε. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.