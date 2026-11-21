Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε η Πίτσα Παπαδοπούλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «For You» και τη Βασιλική Μπασιιούρη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην απώλειά του, αποκαλύπτοντας πως ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

«Δεν μπορώ ακόμα να συνειδητοποιήσω ότι “έφυγε” ο Γιώργος Μαζωνάκης. Βλέπω τη φωτογραφία του και το μόνο πράγμα που λέω είναι “αχ βρε αγόρι μου…”. Ακόμα δεν μπορώ να πω ότι “έφυγε” ο Γιώργος. Έχω αυτό το “αχ γιατί βρε αγόρι μου;”», εξομολογήθηκε.

«Καθόμασταν στην κουζίνα μου και πίναμε ελληνικό καφέ»

Η Πίτσα Παπαδοπούλου θυμήθηκε προσωπικές στιγμές που είχε μοιραστεί με τον τραγουδιστή, μιλώντας με τρυφερότητα για τον χαρακτήρα και την καλοσύνη του.

«Να είναι καλά εκεί που είναι, αλλά δεν θέλω να τα λέω αυτά για νέους ανθρώπους που “έφυγαν”. Ήταν άδικο πολύ. Καθόμασταν στην κουζίνα μου με τον Γιώργο και πίναμε ελληνικό καφέ. Μου λέει ότι “θα ξανάρθω”. Κρατώ την καλοσύνη του και την αγάπη για τον κόσμο. Χρυσό παιδί ήταν!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ερμηνεύτρια μίλησε και για τη μακρόχρονη πορεία της στο τραγούδι, τονίζοντας πως η αγάπη και η εκτίμηση του κοινού αποτελούν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή της.

«Τραγουδώ γιατί για αυτό υπάρχω», δήλωσε, εξηγώντας ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει τη δουλειά της, παρά το πέρασμα των χρόνων.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον γάμο του γιου της, ο οποίος πραγματοποιήθηκε φέτος, εκφράζοντας τη χαρά της που τον βλέπει να δημιουργεί τη δική του οικογένεια.

«Μεγαλώνω και θέλω το παιδί μου να έχει μια συντροφιά και να κάνει τη δική του οικογένεια», είπε.