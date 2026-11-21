Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα μπαίνει πλέον η Θεσσαλονίκη, καθώς το εντυπωσιακό έλατο ύψους 17,5 μέτρων από τον Ταξιάρχη έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην πλατεία Αριστοτέλους, κεντρίζοντας αμέσως τα βλέμματα των περαστικών.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο του ThessPost.gr, τα συνεργεία του Δήμου έχουν ήδη αναπτύξει τον απαραίτητο εξοπλισμό στο σημείο, ξεκινώντας τις εργασίες στολισμού με χιλιάδες λαμπιόνια και διαμόρφωσης του γύρω χώρου ενόψει της επίσημης φωταγώγησης.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου στις 19:30, με συναυλία από την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, και τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης.