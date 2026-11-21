«Και στην ισότητα των φύλων, η Ελλάδα συγκλίνει γρήγορα με την υπόλοιπη Ευρώπη» αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, παρουσιάζοντας δέκα πολιτικές από το 2019 που μειώνουν στην πράξη τις ανισότητες.

«Για μια γυναίκα που πληρώνεται λιγότερο για την ίδια δουλειά, που σηκώνει σχεδόν μόνη της τη φροντίδα στο σπίτι ή που φοβάται να γυρίσει σε αυτό, μια καλύτερη κατάταξη από μόνη της αλλάζει ελάχιστα πράγματα. Κι όμως, έχει σημασία ότι η Ελλάδα προχωρά και προοδεύει.

Αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη 16η θέση στον ευρωπαϊκό δείκτη ισότητας των φύλων EIGE. Πέντε θέσεις πάνω από την 21η που δημοσιεύτηκε πέρυσι. Έντεκα θέσεις πάνω από το 2019, όταν ήμασταν τελευταίοι ανάμεσα στις σημερινές 27 χώρες της Ένωσης.

Η Ελλάδα μάλιστα καταγράφει την μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ από το 2020 έως σήμερα. Η πρόοδος αυτή δεν συνέβη από μόνη της. Συνδέεται ξεκάθαρα με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε από το 2019 έως σήμερα με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων, οι οποίες, πλέον, φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα» τονίζει ο κ. Σκέρτσος και παραθέτει τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση.

Στηρίξαμε την απασχόληση των γυναικών με ειδικά προγράμματα της ΔΥΠΑ. Η ανεργία τους έπεσε στο μισό. Από 21% τον Αύγουστο του 2019 σε 10,3% φέτος τον Αύγουστο. Και σήμερα εργάζονται περίπου 270.000 περισσότερες γυναίκες σε σχέση με το 2019.

Θεσπίσαμε ελάχιστο όριο εκπροσώπησης 25% στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων. Στις μεγάλες, το ανεβάσαμε στο 33%.

Νομοθετήσαμε αυστηρές κυρώσεις για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία.

Προσφέρουμε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας μέσω του προγράμματος ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ.

Ενισχύσαμε την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία με το Panic Button, γραμμές βοήθειας, ασφαλείς χώρους φιλοξενίας και θεσπίσαμε αυστηρότερες ποινές στον ποινικό κώδικα.

Αυξήσαμε την ειδική άδεια μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες και επεκτείναμε την παροχή μητρότητας στις μη μισθωτές, μαζί και στις αγρότισσες. Θεσπίσαμε άδεια πατρότητας.

Ξεκινήσαμε τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», αυξήσαμε τα vouchers για παιδικούς σταθμούς και τα διευρύναμε σε περισσότερες οικογένειες.

Θεσπίσαμε και αυξήσαμε το επίδομα γέννησης. Επιδοτούμε δύο μήνες γονικής άδειας.

Ψηφίσαμε νέα νομοθεσία για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Εφαρμόζουμε απο 1.1.27 μείωση ΦΠΑ από 24% στο 13% στα προϊόντα περιόδου.

«Ξέρουμε πού έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε: Στις αμοιβές, με περισσότερη διαφάνεια. Στη φροντίδα, με περισσότερες θέσεις στους σταθμούς και πιο δίκαιο μοίρασμα βαρών στο σπίτι. Και στην πολιτική, με περισσότερες γυναίκες στις θέσεις ευθύνης. Αυτός είναι και ο στόχος μας για το 2030. Η ισότητα που κατοχυρώνει ο νόμος να γίνει βίωμα κάθε γυναίκας στην Ελλάδα» προσθέτει ο κ. Σκέρτσος.