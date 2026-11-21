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Τρεις κυβερνητικούς φακέλους που σχετίζονται με τον θρυλικό Bigfoot, γνωστό και ως Sasquatch, δημοσιοποίησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα από τα διασημότερα μυστήρια της αμερικανικής λαογραφίας. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν την έρευνα που πραγματοποίησε το 1982 Αμερικανός βιολόγος σε δάσος της πολιτείας Ουάσινγκτον, μετά τον εντοπισμό ασυνήθιστα μεγάλων αποτυπωμάτων, αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι βρέθηκαν κοντά στο μυστηριώδες πλάσμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post την Παρασκευή (20/11), τα τρία αρχεία αναρτήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2026 στην ιστοσελίδα της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα.

Πρόκειται για έγγραφα που περιλαμβάνονται στη συλλογή «Bigfoot/Sasquatch Records» και καταγράφουν περιστατικά τα οποία απασχόλησαν κατά καιρούς αμερικανικές δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Bigfoot περιγράφεται παραδοσιακά ως ένα μεγαλόσωμο, τριχωτό, ανθρωπόμορφο πλάσμα που φέρεται να ζει στα δάση της Βόρειας Αμερικής. Παρά τις πολυάριθμες αναφορές για θεάσεις του, η ύπαρξή του δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά.

Η κυβερνητική αποστολή για τα μυστηριώδη αποτυπώματα

Το σημαντικότερο από τα δημοσιοποιημένα έγγραφα αφορά μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1982 στον Εθνικό Δρυμό Ουματίλα, στην πολιτεία Ουάσινγκτον.

Το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας ανέθεσε στον βιολόγο άγριας ζωής Ρόντνεϊ Λ. Τζόνσον να εξετάσει αναφορές για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων που αποδίδονταν στον Bigfoot, στην περιοχή της λεκάνης απορροής Μιλ Κρικ.

Ο επιστήμονας κατέγραψε τα ευρήματά του σε ένα εξασέλιδο υπηρεσιακό υπόμνημα, το οποίο περιλαμβάνεται στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την έκθεσή του, τα αποτυπώματα εντοπίστηκαν σε τρία διαφορετικά λασπώδη σημεία του δάσους.

Το μήκος τους έφτανε περίπου τα 38 εκατοστά, ενώ το πλάτος τους ήταν περίπου 18 εκατοστά.

Τα ίχνη εκτείνονταν σε αποστάσεις περίπου 7,6 έως 12,2 μέτρων, περνούσαν από ανηφορικά και κατηφορικά σημεία και κατέληγαν σε πυκνή βλάστηση.

Εκεί, ο Τζόνσον παρατήρησε σημάδια διατάραξης της βλάστησης σε επιπλέον απόσταση περίπου 9 έως 12 μέτρων, τα οποία έδιναν την εντύπωση ότι κάτι είχε περάσει μέσα από τους θάμνους.

Το παράξενο αποτύπωμα με το παραμορφωμένο δάχτυλο

Μία από τις λεπτομέρειες που τράβηξαν την προσοχή του βιολόγου ήταν ένα αποτύπωμα στο οποίο το δεύτερο δάχτυλο του ποδιού παρουσίαζε χαρακτηριστική παραμόρφωση.

Ορισμένα ίχνη φωτογραφήθηκαν, ενώ από άλλα δημιουργήθηκαν γύψινα εκμαγεία για περαιτέρω εξέταση.

Ο Τζόνσον παραδέχθηκε ότι τα αποτυπώματα παρουσίαζαν αξιοσημείωτες λεπτομέρειες.

«Εάν τα ίχνη ήταν πλαστά, κάποιος μπήκε σε πολύ μεγάλο κόπο και φρόντισε ιδιαίτερα τις λεπτομέρειες», έγραψε στο υπόμνημά του.

Ο επιστήμονας σημείωσε επίσης ότι ορισμένα χαρακτηριστικά θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αναπαραχθούν τεχνητά, καθώς έμοιαζαν πολύ φυσικά.

Ωστόσο, παρά την αρχική εντύπωση, η τελική του εκτίμηση ήταν διαφορετική.

Bigfoot : Donald Trump déclassifie les documents sur la créature mystérieuse

➡️ https://t.co/4Zinn3jPfI https://t.co/7YVAf1Jk1y — Le Parisien (@le_Parisien) November 20, 2026

Γιατί ο βιολόγος κατέληξε ότι επρόκειτο για φάρσα

Ο Τζόνσον δεν θεώρησε ότι τα αποτυπώματα αποτελούσαν απόδειξη της ύπαρξης ενός άγνωστου μεγαλόσωμου πλάσματος.

Αντίθετα, διαπίστωσε αρκετές ασυνέπειες που τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα ίχνη είχαν πιθανότατα κατασκευαστεί.

Όπως εξήγησε, η απόσταση μεταξύ των βημάτων παρέμενε ίδια, ανεξάρτητα από την κλίση του εδάφους. Ένα πραγματικό πλάσμα που περπατούσε σε ανηφόρες και κατηφόρες θα αναμενόταν να παρουσιάζει μεταβολές στον διασκελισμό του.

Επιπλέον, οι μπότες του ίδιου του βιολόγου βυθίζονταν βαθύτερα στη λάσπη από τα υποτιθέμενα αποτυπώματα ενός πολύ βαρύτερου πλάσματος.

Ο επιστήμονας παρατήρησε ακόμη ότι φύλλα και άλλα φυσικά υλικά του δάσους φαίνονταν να έχουν απομακρυνθεί σκόπιμα από ορισμένα σημεία πριν δημιουργηθούν τα ίχνη.

«Κατά τη γνώμη μου, τα ίχνη που παρατηρήθηκαν δημιουργήθηκαν από κάτι διαφορετικό από ένα δίποδο ον βάρους άνω των 136 κιλών», κατέληξε.

Η παρέμβαση της αμερικανικής Συνοριοφυλακής

Οι υποψίες περί φάρσας ενισχύθηκαν από μεταγενέστερο υπηρεσιακό υπόμνημα αξιωματούχου της αμερικανικής Συνοριοφυλακής.

Ο αξιωματούχος προειδοποίησε τη Δασική Υπηρεσία στην πόλη Γουάλα Γουάλα της Ουάσινγκτον ότι τα αποτυπώματα ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος μιας ιδιαίτερα προσεγμένης εξαπάτησης.

Κατά την εκτίμησή του, ο σκοπός όσων τα κατασκεύασαν ήταν πιθανώς να εμπλέξουν μια κρατική υπηρεσία στην υπόθεση, ώστε η ιστορία να αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στα μάτια του κοινού.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα ίχνη είχαν δημιουργηθεί από ανθρώπους με τη χρήση κάποιου τεχνητού ομοιώματος ποδιού, κατασκευασμένου από μαλακό γύψο ή επικαλυμμένου με καουτσούκ.

Η ανατριχιαστική μαρτυρία κυνηγού στη Μοντάνα

Τα κυβερνητικά αρχεία περιλαμβάνουν και μια παλαιότερη μαρτυρία από την πολιτεία Μοντάνα.

Ένας άνδρας ονόματι Λίο Κίνεϊ περιέγραψε περιστατικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε βιώσει κατά τη διάρκεια κυνηγετικής εξόρμησης τη δεκαετία του 1940.

Ο Κίνεϊ υποστήριξε ότι είχε εντοπίσει ασυνήθιστα μεγάλα αποτυπώματα στο έδαφος, τα οποία απέδωσε σε κάποιο άγνωστο πλάσμα.

Στην επιστολή του ανέφερε επίσης ότι γνώριζε άλλους κυνηγούς που είχαν συναντήσει παρόμοια ίχνη.

Ορισμένοι από αυτούς, όπως ισχυρίστηκε, είχαν αντιληφθεί μια έντονη και παράξενη μυρωδιά, ενώ είχαν ακούσει έναν ήχο που έμοιαζε με γρύλισμα.

Η περιγραφή του αποτυπώνει τον φόβο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προκαλέσει το περιστατικό στην ομάδα των κυνηγών.

«Δεν είχαμε ιδιαίτερη επιθυμία να πλησιάσουμε οτιδήποτε κι αν ήταν αυτό», έγραψε.

«Παρότι δεν το παραδεχθήκαμε εκείνη τη στιγμή, σε μεταγενέστερες συζητήσεις διαπιστώσαμε ότι όλοι είχαμε νιώσει μεγάλη ανησυχία και ανατριχίλα σε ολόκληρο το σώμα μας», πρόσθεσε.

Στα αρχεία και δημοσίευμα για ίχνη του 2003

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης απόκομμα της εφημερίδας Clark Fork Valley Press, το οποίο αφορά αναφορές για υποτιθέμενα ίχνη Sasquatch στη Μοντάνα το 2003.

Τα έγγραφα καταδεικνύουν ότι αναφορές για τον Bigfoot έφταναν κατά καιρούς στις αμερικανικές αρχές, με ορισμένες να οδηγούν ακόμη και σε επίσημες επιτόπιες έρευνες.

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των φακέλων δεν συνιστά επιβεβαίωση της ύπαρξης του Bigfoot.

Αντίθετα, το πιο αναλυτικό από τα έγγραφα περιλαμβάνει την εκτίμηση ενός κυβερνητικού επιστήμονα ότι τα εντυπωσιακά αποτυπώματα που εξέτασε ήταν πιθανότατα προϊόν ανθρώπινης παρέμβασης.

Παρά τα συμπεράσματα αυτά, η υπόθεση εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της λαϊκής παράδοσης και των ανεξήγητων ιστοριών που συνδέονται με τα απομονωμένα δάση της Βόρειας Αμερικής.