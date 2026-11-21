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Μια απίστευτη αλληλουχία γεγονότων οδήγησε στον θάνατο της Φιόνα, της διάσημης ιπποποτάμου του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, στις ΗΠΑ, προκαλώντας θλίψη σε εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το εννιάχρονο ζώο πέθανε την Πέμπτη (19/11), αφού κατάπιε έναν πλεκτό σκούφο που κατέληξε κατά λάθος στον χώρο όπου ζούσε.

Σύμφωνα με τη New York Post, ένα παιδί πέταξε τον σκούφο στον αέρα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον ζωολογικό κήπο. Ένας ανεμιστήρας οροφής τον παρέσυρε και τον εκσφενδόνισε μέσα από ένα μικρό άνοιγμα πάνω από τα προστατευτικά τζάμια, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον χώρο της Φιόνα.

Η ιπποπόταμος κατάπιε το αντικείμενο, το οποίο προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές στο πεπτικό της σύστημα. Παρά τις προσπάθειες των κτηνιάτρων επί σχεδόν δύο εβδομάδες, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Τι αποκάλυψε η νεκροψία

Ο ζωολογικός κήπος του Σινσινάτι ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) τα αποτελέσματα της νεκροψίας, αποκαλύπτοντας ότι ο σκούφος είχε σφηνώσει βαθιά στο λεπτό έντερο της Φιόνα.

Συγκεκριμένα, βρισκόταν περίπου 7,6 μέτρα μετά το τελευταίο διαμέρισμα του στομάχου της και περίπου 15,2 μέτρα πριν από το τέλος του εντέρου.

Η θέση του αντικειμένου καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη, έως αδύνατη, την αφαίρεσή του.

Όπως εξήγησε ο διευθυντής υγείας των ζώων του ζωολογικού κήπου, δρ Μάικ Γουένινγκερ, οι κτηνίατροι επιχείρησαν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν τον σκούφο μέσω ενδοσκοπήσεων από το ανώτερο και το κατώτερο πεπτικό σύστημα, χωρίς αποτέλεσμα.

Η ανατομία της ιπποποτάμου και το σημείο όπου είχε καταλήξει το αντικείμενο καθιστούσαν αδύνατη τη λαπαροσκοπική αφαίρεσή του.

Οι ειδικοί κατέφυγαν σε υποστηρικτική θεραπεία, ελπίζοντας ότι ο σκούφος θα προχωρούσε φυσιολογικά μέσα από το πεπτικό σύστημα.

Η νεκροψία, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι ούτε αυτή η αντιμετώπιση θα μπορούσε τελικά να σώσει το ζώο.

The Cincinnati Zoo borrowed a vibration plate from a horse farm in hopes of helping Fiona the hippo pass a knit cap she swallowed. Veterinarians examined her Tuesday, using a 9-foot scope to perform a colonoscopy. The zoo says it hopes the vibrations will help move the cap through her digestive tract. A visitor tossed the hat into the air, and a ceiling fan sent it through a small opening above the viewing windows, the zoo said. Keepers are monitoring Fiona around the clock and giving her some of her favorite foods to help her pass the hat. — The Associated Press (@AP) November 19, 2026

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των κτηνιάτρων

Η Φιόνα είχε καταπιεί τον σκούφο στις 8 Νοεμβρίου και αρχικά δεν παρουσίαζε ανησυχητικά συμπτώματα.

Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, η όρεξή της άρχισε να μειώνεται και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.

Οι κτηνίατροι την παρακολουθούσαν διαρκώς, της χορηγούσαν υγρά και πραγματοποίησαν εξετάσεις, προσπαθώντας να διαπιστώσουν πού βρισκόταν το αντικείμενο.

Χρησιμοποίησαν ακόμη και μια ειδική πλατφόρμα δόνησης, την οποία δανείστηκαν από φάρμα αλόγων, ελπίζοντας ότι οι κραδασμοί θα βοηθούσαν τον σκούφο να μετακινηθεί μέσα στο έντερο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε κολονοσκόπηση με ενδοσκόπιο μήκους περίπου 2,7 μέτρων, χωρίς να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, Ντέιβ Τζένικε, δήλωσε ότι η απώλεια της Φιόνα προκάλεσε σοκ στο προσωπικό, καθώς κανείς δεν περίμενε αυτή την κατάληξη.

Τόνισε ότι η κτηνιατρική ομάδα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να τη σώσει, αλλά ο οργανισμός της δεν άντεξε.

Οργή στο διαδίκτυο και εκκλήσεις για τιμωρία της οικογένειας

Ο θάνατος της Φιόνα προκάλεσε κύμα θλίψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο σύντομα συνοδεύτηκε από οργισμένες αντιδράσεις εναντίον της οικογένειας του παιδιού που φέρεται να πέταξε τον σκούφο.

Σύμφωνα με τη New York Post, αρκετοί χρήστες ζήτησαν να εντοπιστούν οι γονείς και να λογοδοτήσουν για το περιστατικό.

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η οικογένεια θα έπρεπε να αναλάβει τουλάχιστον το κόστος της κτηνιατρικής περίθαλψης, ενώ άλλοι έφτασαν να ζητούν τη σύλληψη ή την τιμωρία των υπευθύνων.

Ένας χρήστης πρότεινε μάλιστα οι ζωολογικοί κήποι να επιβάλλουν υποχρεωτική αναλογία ενός ενήλικα για κάθε παιδί κάτω των δέκα ετών.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο για ατύχημα, επισημαίνοντας πόσο απίθανο θα ήταν να επαναληφθεί η συγκεκριμένη αλληλουχία γεγονότων.

Παράλληλα, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί σχετικά με την ηλικία του παιδιού, τις ενέργειες της οικογένειας και το κατά πόσο είχε ενημερωθεί εγκαίρως το προσωπικό.

«Τα παιδιά δεν είναι ρομπότ»

Σε άρθρο γνώμης στη New York Post, η αρθρογράφος Μπέθανι Μάντελ επικρίνει τις επιθετικές αντιδράσεις εναντίον του παιδιού και των γονιών του.

Η ίδια, μητέρα έξι παιδιών, υποστηρίζει ότι η τραγωδία δεν θα μπορούσε εύκολα να προβλεφθεί και ότι είναι παράλογο να αντιμετωπίζεται κάθε απρόβλεπτη παιδική συμπεριφορά ως απόδειξη γονεϊκής αμέλειας.

Επισημαίνει ότι τα παιδιά συχνά ενεργούν παρορμητικά, χωρίς να μπορούν να υπολογίσουν όλες τις συνέπειες των πράξεών τους.

Κατά την άποψή της, οι αντιδράσεις στην υπόθεση της Φιόνα αποκαλύπτουν ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες: τη μειωμένη ανοχή απέναντι στην παρουσία και τη συμπεριφορά των παιδιών στους δημόσιους χώρους.

Η Μάντελ συνδέει το φαινόμενο με τη μείωση των γεννήσεων, υποστηρίζοντας ότι όσο λιγότερο έρχονται οι ενήλικες σε επαφή με παιδιά, τόσο δυσκολότερα αποδέχονται τις φυσιολογικές, αλλά συχνά απρόβλεπτες συμπεριφορές τους.

Όπως σημειώνει, οι γονείς αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις να εγγυώνται την άψογη συμπεριφορά των παιδιών τους σε αεροπλάνα, εστιατόρια και άλλους δημόσιους χώρους.

Η αρθρογράφος καταλήγει ότι ο θάνατος της Φιόνα αποτελεί μια πραγματική τραγωδία, αλλά η στοχοποίηση ενός παιδιού για ένα ατύχημα προκαλεί επίσης σοβαρό προβληματισμό.

Fiona, the beloved Cincinnati Zoo hippo who captured hearts around the world, has died after swallowing a visitor’s hat. The hat reportedly flew into her enclosure, and despite multiple attempts to save her, veterinarians were unable to prevent her death. Born six weeks premature in 2017, Fiona became a symbol of hope and resilience, winning over fans across the globe. Now, tributes are pouring in as fans mourn the loss of the beloved hippo. See how she’s being remembered: https://t.co/E3XL4Me9eA — Fox News (@FoxNews) November 20, 2026

Η Φιόνα είχε συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους από τη γέννησή της

Η ιστορία της Φιόνα είχε αρχίσει τον Ιανουάριο του 2017, όταν γεννήθηκε έξι εβδομάδες πρόωρα, ζυγίζοντας μόλις 13 κιλά.

Το βάρος της ήταν πολύ χαμηλότερο από το συνηθισμένο για ένα νεογέννητο ιπποπόταμο του Νείλου, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες επιβίωσής της να θεωρούνται περιορισμένες.

Χάρη στη φροντίδα των εργαζομένων του ζωολογικού κήπου και τη συνδρομή ειδικών από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σινσινάτι, κατάφερε να ξεπεράσει τις πρώτες κρίσιμες εβδομάδες.

Η προσπάθειά της να επιβιώσει συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο και την ανέδειξε σε ένα από τα διασημότερα ζώα των αμερικανικών ζωολογικών κήπων.

Η Φιόνα έγινε πρωταγωνίστρια βιβλίων, αναμνηστικών προϊόντων και διαδικτυακών βίντεο, ενώ χιλιάδες επισκέπτες ταξίδευαν στο Σινσινάτι για να τη δουν από κοντά.

Τον Ιανουάριο του 2027 θα συμπλήρωνε τα δέκα της χρόνια.

Μωβ φωτισμοί, λουλούδια και καρπούζια στη μνήμη της

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο το Σινσινάτι.

Το βράδυ της Πέμπτης, γέφυρες, στάδια και κτίρια φωτίστηκαν με μωβ χρώμα προς τιμήν της, ενώ επισκέπτες άφησαν λουλούδια, κάρτες, ζωγραφιές και μηνύματα στο άγαλμά της έξω από τον ζωολογικό κήπο.

Κάποιος άφησε ακόμη και ένα καρπούζι, ένα από τα αγαπημένα της εδέσματα.

Ο χώρος όπου ζούσε η Φιόνα παρέμεινε κλειστός για το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους εργαζομένους που τη φρόντιζαν να διαχειριστούν την απώλειά της.

Ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε ότι οι υπόλοιποι ιπποπόταμοι, η Μπίμπι, ο Τάκερ και ο Φριτς, συνεχίζουν να τρώνε και να συμπεριφέρονται φυσιολογικά.

Παράλληλα, κάλεσε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της Φιόνα να εκφράσουν την αγάπη και την καλοσύνη τους προς τους γύρω τους, διατηρώντας ζωντανό το μήνυμα ελπίδας με το οποίο είχε συνδεθεί η ζωή της.