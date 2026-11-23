Μια εκτενή συνέντευξη παραχώρησε η Άννα Κανδαράκη στο νέο τεύχος του περιοδικού Harper’s Bazaar, συνομιλώντας με τη δημοσιογράφο Άρτεμη Θύμιου.

Μεταξύ άλλων, η γνωστή κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια μίλησε για τις κοινωνικές προσδοκίες γύρω από την έννοια της γυναικείας επιτυχίας, αλλά και για τα «πρέπει» που συχνά περιορίζουν την καθημερινότητα των γυναικών.

«Γιατί πρέπει μια γυναίκα να έχει παιδιά για να θεωρείται ολοκληρωμένη; Ή να έχει “σύζυγο”; Ή μια επιτυχημένη καριέρα; Και γιατί πρέπει να τα έχει όλα μαζί;», αναρωτήθηκε αρχικά.

«Και βέβαια η ευτυχία δεν σημαίνει ότι δεν θα πονέσουμε. Η ψυχική υγεία δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση ευφορίας. Είναι να μπορούμε να χωρέσουμε μέσα μας και τη λύπη και τον φόβο και την απογοήτευση χωρίς να χάνουμε την επαφή με τη ζωή και τους ανθρώπους που αγαπάμε», συνέχισε η ψυχολόγος και συμπλήρωσε:

«Έχουμε καταφέρει να γεμίσουμε ακόμα και την φροντίδα του εαυτού μας με “πρέπει”. Πρέπει να τρώμε σωστά, να κοιμόμαστε σωστά, να γυμναζόμαστε, να είμαστε παραγωγικοί και ευτυχισμένοι. Και, τελικά, εξαντλούμαστε προσπαθώντας να ζήσουμε καλύτερα και χανόμαστε σε μια προσπάθεια και μια αναμονή».