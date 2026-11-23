Την πρόθεση της Πιονγιάνγκ να ενισχύσει τις διπλωματικές σχέσεις και τη συνεργασία της με χώρες που σέβονται την κυριαρχία της εξέφρασε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
Κατά την υποδοχή των διαπιστευτηρίων νέων πρεσβευτών από διάφορες χώρες, ο Κιμ αναφέρθηκε στις συνθήκες ασφαλείας στην Ανατολική Ασία, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας του.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Βόρεια Κορέα οφείλει να διασφαλίσει την ικανότητά της να προστατεύει την ασφάλειά της και να υπερασπίζεται το δικαίωμά της να προασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα.
DPRK’S KIM JONG UN: DPRK READY TO STRENGTHEN TIES WITH ALL COUNTRIES THAT RESPECT ITS SOVEREIGNTY – KCNA
— CGTN America (@cgtnamerica) November 22, 2026