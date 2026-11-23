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Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στα περίχωρα της πόλης Ματζντάλ Ζουν, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (NNA).

Στο σχετικό βίντεο που δημοσίευσε το RT, καταγράφονται στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) να κινούνται μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Την πληροφορία αναμετέδωσε το Al Jazeera, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.