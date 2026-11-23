Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στα περίχωρα της πόλης Ματζντάλ Ζουν, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (NNA).
Στο σχετικό βίντεο που δημοσίευσε το RT, καταγράφονται στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) να κινούνται μέσα σε κατοικημένη περιοχή.
Την πληροφορία αναμετέδωσε το Al Jazeera, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Israeli forces set off EXPLOSIONS to DEMOLISH several houses in southern Lebanon
IDF soldiers seen moving through residential area https://t.co/wZnTIdppBt
— RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 22, 2026