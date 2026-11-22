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Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ήθελε να κάνει το three-peat με την κατάκτηση του τίτλου των ATP Finals, στο Τορίνο, όμως ο Κάρλος Αλκαράθ είχε άλλες… διαθέσεις! O Ισπανός τενίστας πήρε τη νίκη με 6-2, 7-6(7), σε έναν τελικό που διήρκησε δύο ώρες, και έφτασε στον 30ό τίτλο της καριέρας του.

Με τη νίκη αυτή, ο Αλκαράθ εντάσσεται σε μια εξαιρετικά ελίτ ομάδα, καθώς έγινε μόλις ο τέταρτος τενίστας στην ιστορία που κατακτά και τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά και τον τίτλο του ATP Finals. Μαζί του στη λίστα βρίσκονται οι θρύλοι του αθλήματος, Αντρέ Αγκάσι, Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μάλιστα είναι ο νεότερος που το πετυχαίνει, καθώς ο Φέντερερ ήταν 27 ετών και ο Αγκάσι και ο Τζόκοβιτς ήταν και οι δύο 29 όταν έφτασαν σε αυτό το ορόσημο.

Για τον Κάρλος Αλκαράθ, αυτό ήταν το πρώτο τρόπαιο της καριέρας του στα ATP Finals, στον δεύτερο τελικό. Πέρυσι, ο Αλκαράθ έφτασε για πρώτη φορά στον τελικό των ATP Finals, όπου ηττήθηκε από τον Γιάνικ Σίνερ με 7-6(4), 7-5, στο Τορίνο.

Παράλληλα, κατακτώντας αήττητος τα ATP Finals, θα φύγει από την ιταλική πόλη με έπαθλο 5.171.000 δολάρια!

Ο Νο 1 τενίστας στην παγκόσμια κατάταξη, Σάσα Ζβέρεφ, διεκδικούσε το τρίτο τρόπαιο, αφού το είχε κατακτήσει και τις δύο προηγούμενες φορές που έφτασε μέχρι τον τελικό: Το 2018 απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 6-3 και το 2021 κόντρα στον Μεντβέντεφ με 6-4, 6-4. Δεν τα κατάφερε όμως φέτος με αντίπαλο το Νο 3 στην Παγκόσμια Κατάταξη, Κάρλος Αλκαράθ.