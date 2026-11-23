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Πέντε παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δύο τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη νάρκης στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Ουμ Χουζάιμ, στην αγροτική περιοχή της επαρχίας Ιντλίμπ.

Σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση, η έκρηξη προκλήθηκε από νάρκη που είχε παραμείνει στην περιοχή από την περίοδο διακυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ.

BREAKING: 4 children were killed and two others injured in a landmine explosion caused by an explosive remnant of war, planted by soldiers of the former Assad regime in the village of Umm Khuzaym, in southeastern rural Idlib, northern Syria. https://t.co/ShhcCc5LYo Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αναδροµικά για 640.000 συνταξιούχους: Πότε θα γίνουν οι πληρωµές, οι 5 κατηγορίες των δικαιούχων — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) November 22, 2026

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τον σοβαρό κίνδυνο που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι άμαχοι στη Συρία, καθώς νάρκες και πυρομαχικά παραμένουν διάσπαρτα σε πολλές περιοχές της χώρας, έπειτα από περισσότερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, οι αντιμαχόμενες πλευρές είχαν τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς σε διάφορα σημεία της συριακής επικράτειας.

Χιλιάδες θύματα από εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η έκταση των περιστατικών που σχετίζονται με εκρηκτικούς μηχανισμούς μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Αναλυτικότερα, από τα τέλη του 2024 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, ο εθνικός μηχανισμός συντονισμού, υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Δράσης κατά των Ναρκών των Ηνωμένων Εθνών (UNMAS), κατέγραψε 1.337 περιστατικά, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα 2.375 νεκρούς και τραυματίες. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται περισσότερα από 850 παιδιά.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του προγράμματος για τη Συρία της μη κυβερνητικής οργάνωσης HALO Trust, Σάιμον Τζάκσον, είχε επισημάνει τον περασμένο Σεπτέμβριο, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ότι οι νάρκες και τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου προκαλούν κατά μέσο όρο έναν θάνατο ή τραυματισμό κάθε έξι ώρες.

Μάλιστα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση του Παρατηρητηρίου για τις Νάρκες και τα Πυρομαχικά Διασποράς, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο, η Συρία κατέγραψε πέρυσι τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων από νάρκες και εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου παγκοσμίως, με 1.600 ανθρώπους να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται.