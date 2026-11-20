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Η Άννα Βίσση «ξεναγεί» τους ακολούθους της στην γκαρνταρόμπα της και ετοιμάζει τη βαλίτσα της χορεύοντας στους ρυθμούς του «Fabulous» στη διαπασών.

Μπροστά από την ανοιχτή κόκκινη βαλίτσα της δοκιμάζει σύνολα και αξεσουάρ και χορεύει μπροστά στον φακό, αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία του πακεταρίσματος με χαρούμενη διάθεση.

Όπως όμως, παραδέχτηκε και η ίδια με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησης, στο τέλος καταλήγει απλώς να τα πετάει όλα μέσα.

Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε και η μουσική επιλογή που συνόδευσε το απόσπασμα, καθώς ακούγεται το κομμάτι «Fabulous» από το άλμπουμ «Απαγορευμένο» του 2008. Πρόκειται για έναν δίσκο-ορόσημο στην καλλιτεχνική της διαδρομή, αφού αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική της δουλειά χωρίς τη συνθετική ή παραγωγική υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο TikTok: