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Ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή ενός νεοκλασικoύ κτιρίου στην πλατεία Μώλου, στην Κορώνη Μεσσηνίας, έπειτα από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19/11)

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον όροφο του κτιρίου, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία, και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, λόγω των εκτεταμένων ξύλινων κατασκευών του οικήματος.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι φλόγες τύλιξαν το κτίριο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και η στέγη του, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και στο ισόγειο, όπου λειτουργούσε καφετέρια.

Ευτυχώς την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν ήταν κανείς μέσα στο κτίριο και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις από το Πεταλίδι, ενώ στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν και μεγαλύτερα πυροσβεστικά οχήματα από την Καλαμάτα, τα οποία χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στην περιοχή. Οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη και κατάφεραν να μην επεκταθούν οι φλόγες σε γειτονικά κτίρια, καθώς το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.