Άννα Βίσση: Φωτογραφίες με την μπάντα της από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ – «Μας δένουν πολλά…»

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Η Άννα Βίσση το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, πραγματοποίησε μία νέα δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Instagram, με την οποία θέλησε να τιμήσει την μπάντα της.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια, στην ανάρτησή της κοινοποίησε ορισμένα στιγμιότυπα από τη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στις φωτογραφίες την βλέπουμε με την μπάντα της, τόσο στη σκηνή όσο και στα παρασκήνια της συναυλίας.

Η Άννα Βίσση στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα, έχει γράψει: «Η μπάντα μου κι εγώ… Μας δένουν πολλά και νοιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά». Παράλληλα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις έχει ταγκάρει όλους όσους είναι στην μπάντα της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Vissi (@annavissiofficial)

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο της post στο Instagram, μετά τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση είχε ανεβάσει ένα βίντεο από την βραδιά και ανέφερε στη λεζάντα της: «Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου».