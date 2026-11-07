Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Αντιλαμβάνομαι το σώμα μου στη λεπτομέρεια, ξέρω τι μου συμβαίνει – Δεν τρώω πάντα ό,τι θέλω, αλλά τα κάνω τα δώρα μου»

Καλεσμένη στο «Καλύτερα δεν γίνεται» ήταν η Κωνσταντίνα Μιχαήλ το Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις μίλησε για την καθημερινότητά της, τα είδη γυμναστικής που κάνει και αυτό που θέλει να βάλει στη ζωή της πιο εντατικά, καθώς και για τη διατροφή της.

«Κάνω πιλάτες, κάνω βάρη και κάνω και μπαλέτο τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, για την στάση του σώματος και για να δουλεύουν και τα δύο μέρη του σώματος», εξήγησε στη συνέντευξή της η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Ακόμα, ανέφερε πως: «Γιατί με την καθημερινότητα ακούω και πολλούς που λένε “έχω πόνους εδώ, έχω πόνους εκεί”. Αυτό που λέμε γειώσου ή και να μην ρίχνεις βάρος στο ένα ή στο άλλο μέρος του σώματος.

Δηλαδή πια αντιλαμβάνομαι το σώμα μου στη λεπτομέρεια, ξέρω τι μου συμβαίνει. Μην φανταστείτε ότι στο μπαλέτο αρχίζω τις πιρουέτες. Το καινούργιο που θέλω να βάλω στη ζωή μου πιο εντατικά και το συμβουλεύω και στον κόσμο, είναι ο χορός».

Στη συνέχεια, η επιτυχημένη ηθοποιός είπε πως: «Τρώω ό,τι θέλω. Δεν τρώω πάντα ό,τι θέλω, αλλά τα κάνω τα δώρα μου. Θα το διαλέξεις ποια μέρα θα είναι, και δύο μέρες μπορώ να σου πω. Μην “πλακωθείς”».