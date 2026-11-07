Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Αντιλαμβάνομαι το σώμα μου στη λεπτομέρεια, ξέρω τι μου συμβαίνει – Δεν τρώω πάντα ό,τι θέλω, αλλά τα κάνω τα δώρα μου»

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται», μίλησε για την καθημερινότητά της, τα είδη γυμναστικής που επιλέγει, όπως πιλάτες, βάρη και μπαλέτο, καθώς και για τη σημασία της σωστής στάσης του σώματος. Η ηθοποιός εξήγησε πως πλέον αντιλαμβάνεται το σώμα της στη λεπτομέρεια και συνιστά τον χορό, ενώ αναφέρθηκε και στη διατροφή της, τονίζοντας πως επιτρέπει στον εαυτό της συγκεκριμένα «δώρα» μέσα στην εβδομάδα.

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Lifestyle

Κωνσταντίνα Μιχαήλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» ήταν η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, όπου μίλησε για την καθημερινότητά της, τα είδη γυμναστικής που επιλέγει και τη διατροφή της.
  • Η ίδια εξήγησε: «Κάνω πιλάτες, κάνω βάρη και κάνω και μπαλέτο τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, για την στάση του σώματος και για να δουλεύουν και τα δύο μέρη του σώματος».
  • Σχετικά με τις διατροφικές της συνήθειες, ανέφερε: «Τρώω ό,τι θέλω. Δεν τρώω πάντα ό,τι θέλω, αλλά τα κάνω τα δώρα μου…».

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Καλεσμένη στο «Καλύτερα δεν γίνεται» ήταν η Κωνσταντίνα Μιχαήλ το Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις μίλησε για την καθημερινότητά της, τα είδη γυμναστικής που κάνει και αυτό που θέλει να βάλει στη ζωή της πιο εντατικά, καθώς και για τη διατροφή της.

«Κάνω πιλάτες, κάνω βάρη και κάνω και μπαλέτο τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, για την στάση του σώματος και για να δουλεύουν και τα δύο μέρη του σώματος», εξήγησε στη συνέντευξή της η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Ακόμα, ανέφερε πως: «Γιατί με την καθημερινότητα ακούω και πολλούς που λένε “έχω πόνους εδώ, έχω πόνους εκεί”. Αυτό που λέμε γειώσου ή και να μην ρίχνεις βάρος στο ένα ή στο άλλο μέρος του σώματος.

Δηλαδή πια αντιλαμβάνομαι το σώμα μου στη λεπτομέρεια, ξέρω τι μου συμβαίνει. Μην φανταστείτε ότι στο μπαλέτο αρχίζω τις πιρουέτες. Το καινούργιο που θέλω να βάλω στη ζωή μου πιο εντατικά και το συμβουλεύω και στον κόσμο, είναι ο χορός». 

Στη συνέχεια, η επιτυχημένη ηθοποιός είπε πως: «Τρώω ό,τι θέλω. Δεν τρώω πάντα ό,τι θέλω, αλλά τα κάνω τα δώρα μου. Θα το διαλέξεις ποια μέρα θα είναι, και δύο μέρες μπορώ να σου πω. Μην “πλακωθείς”». 

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