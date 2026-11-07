Σμαράγδα Καρύδη: «Προσπαθώ να είμαι έντιμη με τον εαυτό μου και με τους άλλους, δεν έχω καμιά τρομερή μαγκιά»

Η Σμαράγδα Καρύδη, καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη, μίλησε ανοιχτά για τις φοβίες, τα κόμπλεξ και τις κρίσεις πανικού και άγχους που αντιμετωπίζει. 

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Σμαράγδα Καρύδη
Φωτογραφία: Instagram/smaragda_karidi_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Σμαράγδα Καρύδη φιλοξένησαν στο «Καλημέρα είπαμε;» η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης, με την ίδια να εξομολογείται πως έχει φοβίες και να αναφέρεται στις κρίσεις πανικού και άγχους.
  • Μιλώντας για την εικόνα της, η ηθοποιός δήλωσε: «Έχω φοβίες τρομερές, κόμπλεξ, προβλήματα. Προσπαθώ να είμαι έντιμη με τον εαυτό μου και με τους άλλους, δεν έχω καμιά τρομερή μαγκιά…».
  • Παράλληλα, τόνισε πως: «Η μεγαλύτερη αναμέτρηση που έχω δώσει με τον εαυτό μου, είναι το να μην φοβάμαι την έκθεση…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Σμαράγδα Καρύδη φιλοξένησαν το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης στο «Καλημέρα είπαμε;». Η αγαπημένη ηθοποιός μιλώντας με τους δύο παρουσιαστές, εξομολογήθηκε πως έχει φοβίες και αναφέρθηκε στις κρίσεις πανικού και άγχους.

Όταν η Ζωή Κρονάκη ανέφερε ότι της βγάζει μια μαγκιά, ότι είναι μια γυναίκα που πατάει στα πόδια της, που πιάνει τη ζωή και την ξεζουμίζει, η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε: «Έχω φοβίες τρομερές, κόμπλεξ, προβλήματα. Προσπαθώ να είμαι έντιμη με τον εαυτό μου και με τους άλλους, δεν έχω καμιά τρομερή μαγκιά. Είναι και λίγο αυτό… Νομίζω ότι έχω χτίσει έναν τρόπο από μικρή για να αμύνομαι, που είναι αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι έχω καμιά τρομερή μαγκιά».

«Η μεγαλύτερη αναμέτρηση που έχω δώσει με τον εαυτό μου, είναι το να μην φοβάμαι την έκθεση…», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε ότι: «Έχω πάθει κρίση πανικού στη σκηνή, στη ζωή δεν έχω πάθει. Δηλαδή αυτό που το αναγνωρίζουν ως κρίση πανικού. Στη ζωή παθαίνω κρίσεις άγχους και έχω μια αγχώδη… Δηλαδή κατά περιόδους με πιάνει σαν αγχώδης διαταραχή, στρες που δεν με αφήνει να κοιμηθώ καλά και αυτά. Πανικού έτσι όπως μου το έχουν περιγράψει όχι, αλλά στη σκηνή ναι.

Μου έχει συμβεί να μην μπορώ να σηκωθώ από την καρέκλα και να μην μπορώ να παίξω καθόλου και να νιώθω ότι το βλέπουν όλοι, αυτό που ιδρώνεις και λες τα λόγια και νομίζεις ότι θα λιποθυμήσεις. Μετά μου μπήκε μια ιδέα ότι ήταν λόγω υπότασης, τίποτα απ’ όλα αυτά. Αλλά αυτά τα ξεπέρασα μικρή και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να το πάθει ξανά».

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