Ναταλία Γερμανού για ΜΚΟ «Παιδική χαρά»: «Πρέπει να έχεις φτάσει στο τελευταίο στάδιο της σαπίλας για να το κάνεις αυτό»

Της εξελίξεις στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική χαρά», σχολίασαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο «Καλύτερα δεν γίνεται». Η Ναταλία Γερμανού τόνισε ότι «πρέπει να έχεις φτάσει στο τελευταίο στάδιο της σαπίλας για να το κάνεις αυτό».

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια της ψυχαγωγικής εκπομπής ανέφερε πως: «Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος λέει ότι είναι εθισμένος στον τζόγο, το ακούω, το καταλαβαίνω. Ο εθισμός είναι άσχημο πράγμα, είτε είσαι εθισμένος στον τζόγο, είτε σε ουσίες, είτε σε οτιδήποτε, το καταλαβαίνω.

Αλλά, πόσο σάπιος πρέπει να είσαι μέσα σου… Άσε, ας το αφήσουμε το θέμα του εθισμού. Πόσο σάπιος πρέπει να είσαι μέσα σου, για να εκμεταλλεύεσαι τα παιδιά. Δηλαδή ο Εσκομπάρ βρε παιδιά, που ήταν ο νούμερο ένα ναρκέμπορος στον κόσμο, που έβγαλε του κόσμου τα λεφτά, δεν το διανοήθηκε να εκμεταλλευτεί παιδιά».

«Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχεις φτάσει στο τελευταίο στάδιο της σαπίλας για να το κάνεις αυτό. Δεν τους ένοιαζε, ήταν παγωμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Παγωμένα άτομα, άκαρδα εντελώς», πρόσθεσε.