Φαίη Σκορδά: «Να κάνω τον σταυρό μου με αυτά που γίνονται» – Η νέα αναφορά στον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο επικείμενος γάμος της Φαίης Σκορδά με τον αγαπημένο της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και η ίδια η παρουσιάστρια έχει δηλώσει ότι αυτός αναμένεται να γίνει έως το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το πρωί του Σαββάτου (7/11) η Φαίη Σκορδά έκανε εκ νέου αναφορά στο γεγονός με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε από τον Άρη Καβατζίκη.

«Δε θα του απαντήσεις σε αυτό που σε ρώτησε; Ρώτησε αν έχουμε κανένα νέο. Καλοκαίρι ακούω, λέει», ανέφερε ο Άρης Καβατζίκης.

«Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά, να κάνω και τον σταυρό μου με όλα αυτά που γίνονται», απάντησε η Φαίη Σκορδά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε, αποκαλύπτοντας μάλιστα μια συζήτηση που είχε το προηγούμενο βράδυ με δύο γνωστούς ηθοποιούς.

«Έχουμε βρει κι εμείς τον μπελά μας. Εγώ χθες ήμουν με ένα ζευγάρι φίλων ηθοποιών και με πολλή χαρά με ρώτησαν, όχι με διάθεση κουτσομπολιού. Ήμουν με τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου και μου είπαν πόσο χαίρονται για σένα, και ρώτησαν πότε θα παντρευτείς. Τους είπα ότι θα τους τα πεις όταν έρθουν στην εκπομπή».

«Μέχρι το καλοκαίρι», αρκέστηκε να πει η Φαίη Σκορδά.