Φαίη Σκορδά: Οι προσωπικές απώλειες είναι οι πιο δύσκολες στιγμές – Η συγκίνηση για τον θάνατο του πατέρα της

Για τον θάνατο του πατέρα της και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απώλειά του μίλησε η Φαίη Σκορδά, το βράδυ της Πέμπτης, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι «οι προσωπικές απώλειες είναι οι πιο δύσκολες στιγμές», εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο χρειάστηκε, για πρώτη φορά, να απουσιάσει από την εκπομπή της για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως είπε, δεν κατάφερε να επιστρέψει στην εργασία της για περίπου μία εβδομάδα.

Περιγράφοντας την καθημερινότητά της κατά τους μήνες που ακολούθησαν, η Φαίη Σκορδά εξομολογήθηκε: «Μετά, τους επόμενους μήνες, ήταν σαν να μην συνέβη ποτέ, δεν θυμάμαι. Απλά… πήγαινα στη δουλειά. Ήμουν ένα ρομπότ που έπρεπε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, στο σπίτι, στα παιδιά. Είναι κενό, δεν θυμάμαι».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη στήριξη των γονιών της κατά τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα. Όπως τόνισε, τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα της βρίσκονταν στο πλευρό της όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την τηλεόραση.