ΗΠΑ: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα στο Όρεγκον – Επέβαιναν συνολικά τρία άτομα

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Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα κοντά στο αεροδρόμιο McMinnville, νοτιοδυτικά του Πόρτλαντ, στην πολιτεία Όρεγκον των ΗΠΑ. Στα δύο αεροσκάφη επέβαιναν συνολικά τρία άτομα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα Robinson R22, στο οποίο βρισκόταν μόνο ο πιλότος, και ένα Airbus H125, που μετέφερε δύο άτομα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν περίπου στις 14:15, έπειτα από αναφορές για συντριβή λίγα μίλια ανατολικά του αεροδρομίου McMinnville, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Yamhill.

Πηγή: Associated Press