Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της: Ο γάμος θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι – Είμαστε μαζί 5 χρόνια

Για τη σχέση της με τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία 5 χρόνια, μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου η Φαίη Σκορδά, αποκαλύπτοντας ότι ο επικείμενος γάμος τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι.

Αρχικά, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη διακριτικότητα που χαρακτηρίζει την προσωπική τους ζωή, επισημαίνοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Είμαστε μαζί τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν βγήκε ποτέ μια φωτογραφία από κάποιον στο δρόμο. Εννοώ υπάρχει σεβασμός και στην προσωπική ζωή από τον κόσμο», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τα σχόλια όλων όσων επιλέγουν να ασχολούνται με τη σχέση της, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν την αγγίζουν», εκτός εάν αυτά γίνονται κακοπροαίρετα, αλλά και πάλι, όπως είπε, δεν θα ασχοληθεί.

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά μίλησε για τα στοιχεία του συντρόφου της που την κέρδισαν, αναφέροντας ότι αυτό που ξεχωρίζει σε εκείνον είναι ο συνδυασμός της παιδικότητας αλλά και της σοβαρότητας σε διάφορα ζητήματα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν άνθρωπο με γνώσεις και καλλιέργεια, από τον οποίο μαθαίνει καθημερινά πολλά, και πώς παρά τη σοβαρότητα που τους διακρίνει σε αρκετές πτυχές της ζωής τους, οι δυο τους εξακολουθούν να αισθάνονται «σαν 15χρονα».

Ερωτηθείσα για το πότε πρόκειται να παντρευτούν, η παρουσιάστρια, αφού πρώτα εξήγησε ότι διάφορες συγκυρίες της ζωής δεν της επέτρεψαν μέχρι σήμερα να οργανώσει τη διαδικασία όπως εκείνη ήθελε, επιβεβαίωσε ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι.

«Στην αρχή, είχαμε συμφωνήσει ότι από τη στιγμή που μένουμε μαζί, θα παντρευτούμε. Μένουμε μαζί 1,5 χρόνο, ευτυχώς είχε γνωρίσει και τον μπαμπά μου στις αρχές της σχέσης», εξομολογήθηκε, συμπληρώνοντας ότι η ίδια επιθυμεί να βιώσει το μυστήριο του γάμου, καθώς πιστεύει σε αυτό βαθιά.

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ο γάμος να πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, ωστόσο πλέον στόχος είναι να γίνει μέχρι το προσεχές καλοκαίρι. «Σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι πρέπει να γίνει, εντάξει, δεν πάει άλλο», κατέληξε χαρακτηριστικά.