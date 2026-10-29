Φλώρος στον ANT1: Αν χρειαστεί να απαντήσουμε στην Τουρκία επί του πεδίου θα το κάνουμε και πάλι με επιτυχία – Ξέρουμε τη μέθοδο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, τόνισε ότι αν χρειαστεί η Ελλάδα θα απαντήσει στην Τουρκία με παρουσία στο πεδίο, όπως έπραξε και το 2020. Παράλληλα, εξήρε την παρουσία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ για την υπεράσπιση των εθνικών δικαίων απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, σημείωσε ότι το γαλλικό πλοίο βρίσκεται στο Ηράκλειο και αναμένεται η έκδοση NAVTEX από τον αρμόδιο ελληνικό ναυτικό σταθμό

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, αναφερόμενος στην παρέμβαση Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, τόνισε πως «ο πρωθυπουργός είχε μια πολύ καλή παρουσία στον ΟΗΕ και δια στόματος του ακούστηκαν οι πάγιες θέσεις της ελληνικής Πολιτείας για το πρέπει να υπερασπίζονται τα εθνικά μας δίκαια κι αυτό κατέστη σαφές».
  • Σχολιάζοντας τη στάση της γειτονικής χώρας, επεσήμανε ότι παραμένει παράγοντας αποσταθεροποίησης, υπογραμμίζοντας: «Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Ξέρουμε πώς να το κάνουμε στο πεδίο, το έχουμε ξανακάνει, γνωρίζουμε και τον τρόπο και τη μέθοδο».
  • Σχετικά με την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, σημείωσε ότι το γαλλικό πλοίο βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και υπενθύμισε πως ο σταθμός της Αττάλειας έχει δικαιοδοσία μόνο για τα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και σύμβουλος K Group, Κωνσταντίνος Φλώρος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου κι αναφερόμενος στην παρέμβαση Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τόνισε πως «ο πρωθυπουργός είχε μια πολύ καλή παρουσία στον ΟΗΕ και δια στόματος του ακούστηκαν οι πάγιες θέσεις της ελληνικής Πολιτείας για το πρέπει να υπερασπίζονται τα εθνικά μας δίκαια κι αυτό κατέστη σαφές».

«Η Τουρκία δια του Ερντογάν εκφράζει με τη σειρά της, τις πάγιες θέσεις που έχει για την περιοχή και παραμένει παράγοντας αποσταθεροποίησης. Η Τουρκία θα κάνει την δουλειά της όπως αυτή την αντιλαμβάνεται κι εμείς τη δική μας, με βάση πάντα το Διεθνές Δίκαιο κι αν χρειαστεί με την παρουσία μας στο πεδίο, όπως κάναμε και το 2020», υπογράμμισε στη συνέχεια. Και συνέχισε:

«Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Ξέρουμε πώς να το κάνουμε στο πεδίο, το έχουμε ξανακάνει, γνωρίζουμε και τον τρόπο και τη μέθοδο».

Σε ότι αφορά την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ανέφερε ότι, «το γαλλικό πλοίο βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο. Αναμένεται η έκδοση της vavtex, αρχές Νοεμβρίου ή λίγο αργότερα, από τον αρμόδιο ναυτικό σταθμό που είναι το Ηράκλειο. Η Τουρκία εξέδωσε navtex από τον σταθμό της Αττάλειας, ο οποίος όμως έχει δικαιοδοσία, μόνο για τα τουρκικά χωρικά ύδατα».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ