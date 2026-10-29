Φλώρος στον ANT1: Αν χρειαστεί να απαντήσουμε στην Τουρκία επί του πεδίου θα το κάνουμε και πάλι με επιτυχία – Ξέρουμε τη μέθοδο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και σύμβουλος K Group, Κωνσταντίνος Φλώρος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου κι αναφερόμενος στην παρέμβαση Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τόνισε πως «ο πρωθυπουργός είχε μια πολύ καλή παρουσία στον ΟΗΕ και δια στόματος του ακούστηκαν οι πάγιες θέσεις της ελληνικής Πολιτείας για το πρέπει να υπερασπίζονται τα εθνικά μας δίκαια κι αυτό κατέστη σαφές».

«Η Τουρκία δια του Ερντογάν εκφράζει με τη σειρά της, τις πάγιες θέσεις που έχει για την περιοχή και παραμένει παράγοντας αποσταθεροποίησης. Η Τουρκία θα κάνει την δουλειά της όπως αυτή την αντιλαμβάνεται κι εμείς τη δική μας, με βάση πάντα το Διεθνές Δίκαιο κι αν χρειαστεί με την παρουσία μας στο πεδίο, όπως κάναμε και το 2020», υπογράμμισε στη συνέχεια. Και συνέχισε:

«Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Ξέρουμε πώς να το κάνουμε στο πεδίο, το έχουμε ξανακάνει, γνωρίζουμε και τον τρόπο και τη μέθοδο».

Σε ότι αφορά την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ανέφερε ότι, «το γαλλικό πλοίο βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο. Αναμένεται η έκδοση της vavtex, αρχές Νοεμβρίου ή λίγο αργότερα, από τον αρμόδιο ναυτικό σταθμό που είναι το Ηράκλειο. Η Τουρκία εξέδωσε navtex από τον σταθμό της Αττάλειας, ο οποίος όμως έχει δικαιοδοσία, μόνο για τα τουρκικά χωρικά ύδατα».