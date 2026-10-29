Δέσποινα Βανδή: «Προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ…» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Μία πολύ τρυφερή ανάρτηση έκανε η Δέσποινα Βανδή στο προφίλ της στο Instagram, το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, με αφορμή τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη. «Χρόνια πολλά αγάπη μου», ανέφερε στη δημοσίευσή της, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια.

Στο post της, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η καλλιτέχνις θέλησε να μοιραστεί με τον κόσμο μερικά στιγμιότυπα από την κοινή της ζωή με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Η ερμηνεύτρια και ο ηθοποιός είναι μαζί περίπου πέντε χρόνια και αποτελούν αναμφίβολα ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, των τελευταίων ετών.

Μάλιστα, μπορεί να διακρίνει κανείς τα γερά θεμέλια στα οποία είναι χτισμένη η σχέση τους, από τον τρόπο που έχει μιλήσει ο ένας για τον άλλο δημόσια, όσες φορές έχουν δεχτεί σχετικές ερωτήσεις σε συνεντεύξεις τους.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τις φωτογραφίες, η Δέσποινα Βανδή έχει γράψει: «…και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ! Χρόνια πολλά αγάπη μου!».