Μαίρη Συνατσάκη: «Εγώ και ο Ίαν είμαστε σπιτόγατοι – Η Ολίβια μάς ξεσηκώνει δηλαδή»

Την Μαίρη Συνατσάκη φιλοξένησαν το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη συνέντευξή της αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στον συνοδοιπόρο της σε αυτή τη ζωή, τον Ίαν Στρατή, και την κόρη τους, Ολίβια.

Μιλώντας για την κόρη της, η Μαίρη Συνατσάκη είπε στη συνέντευξή της πως: «Ξεκίνησε μπαλέτο. Όχι, εγώ δεν είχα κάνει μπαλέτο. Εμένα με έστελναν στα αθλήματα, ενώ εγώ στο δωμάτιό μου χόρευα. Δεν πάει σχολείο άμα δεν υπάρχει κάποια τουτού στο outfit. Της λέω τουλάχιστον να είναι πάνω από την φόρμα και το τζιν. Διαλέγει αρκετά μόνη της τα ρούχα. Τώρα δεν ήθελε καθόλου τα μακρυμάνικα. Δεν ξέρω, δεν νιώθει το παιδί το κρύο».

«Θάλασσες, έξω, όλα αυτά της αρέσουν πολύ, σαν όλα τα παιδάκια. Με το που γυρνάει από το σχολείο και την παραλαμβάνω, μου λέει: “Πού θα πάμε; Τώρα ποιος θα έρθει;”. Της απαντάω: “Αυτή την κοινωνικότητα εσύ από πού την πήρες;”. Γιατί και εγώ και ο Ίαν είμαστε ότι πιο σπιτόγατοι έχεις δει ποτέ στη ζωή. Αυτή μας ξεσηκώνει δηλαδή», εξήγησε αμέσως μετά η δημιουργός περιεχομένου.

Επιπλέον, η Μαίρη Συνατσάκη εξομολογήθηκε ότι: «Αυτό το είχα πάντα. Νομίζω ότι επειδή ξεκίνησα στα μίντια από μικρή, 18-19 ετών, και είχε μια φοβερή εξωστρέφεια η δουλειά, εγώ ήθελα πολύ την ηρεμία μετά και το να κάτσω, την ησυχία».