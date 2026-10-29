Μιχάλης Ρέππας: «Δεν μου αρέσει η λέξη απιστία – Δεν το κάνει για το κακό σου, αλλά για το καλό του»

Δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» παραχώρησε ο Μιχάλης Ρέππας. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, αναφέρθηκε στο θέμα της απιστίας και εξήγησε το σκεπτικό του γύρω από το ζήτημα.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει βιώσει στη ζωή του την απιστία, ο Μιχάλης Ρέππας είπε ότι: «Καταρχήν δεν μου αρέσει η λέξη απιστία».

Συνεχίζοντας, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Ο άλλος όταν ενδιαφέρεται για ένα άλλο άτομο, έξω από εσένα, δεν είναι άπιστος σε εσένα. Δεν το κάνει για το κακό σου, το κάνει για το καλό του».

Σχετικά με το αν του έχουν συμβεί απρόοπτα πάνω στη σκηνή, ο Μιχάλης Ρέππας απάντησε στις δηλώσεις του: «Δεν έχω παίξει τόσο πάρα πολύ στη ζωή μου. Τώρα με έπιασε, στα γεροντάματα να κάνω τον ηθοποιό. Είμαι 67 ετών».