Τουρκία: Τρεις νεκροί και 5 τραυματίες από την κατάρρευση «νεραϊδοκαμινάδας» στην Καππαδοκία – Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

Στους τρεις αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών και στους πέντε των τραυματιών μετά την κατάρρευση βραχώδους σχηματισμού κοντά στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου του Γκέρεμε στην Καππαδοκία. Τα σωστικά συνεργεία της τουρκικής υπηρεσίας AFAD συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, με τις τοπικές αρχές να αποδίδουν την κατολίσθηση στις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις. Παράλληλα, η Εισαγγελία της Νεβσεχίρ ξεκίνησε δικαστική έρευνα για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: TRT Haber
Φωτογραφία: TRT Haber
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους τρεις αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών και στους πέντε των τραυματιών μετά από κατάρρευση βραχώδους σχηματισμού κοντά στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου του Γκέρεμε στην Καππαδοκία.
  • Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Νεβσεχίρ, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολίσθηση και αποκόλληση μεγάλων βράχων, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους.
  • Την έναρξη δικαστικής έρευνας ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, με εισαγγελείς να αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στους τρεις αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση βραχώδους σχηματισμού στην Καππαδοκία της Τουρκίας, το απόγευμα της Πέμπτης (29/10), ενώ πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι διασώστες εντόπισαν ακόμη μία σορό κάτω από τα συντρίμμια, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε μία από τις δημοφιλέστερες τουριστικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT Haber και το πρακτορείο Anadolu, η τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 15:15, τοπική ώρα, κοντά στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου του Γκέρεμε, στην επαρχία Νεβσεχίρ.

Ένας από τους χαρακτηριστικούς ηφαιστειακούς βραχώδεις σχηματισμούς της Καππαδοκίας, γνωστούς ως «καμινάδες των νεραϊδών», κατέρρευσε, με τεράστια κομμάτια βράχων να καταλήγουν στο σημείο όπου βρίσκονταν άνθρωποι.

Αρχικά, οι αρχές είχαν ανακοινώσει δύο νεκρούς, ωστόσο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων οι διασώστες εντόπισαν και τρίτη σορό, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους τρεις νεκρούς και τους πέντε τραυματίες.

Φωτογραφία: TRT Haber
Φωτογραφία: TRT Haber

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων

Ο κυβερνήτης της Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κιοκ, ο οποίος μετέβη στο σημείο, δήλωσε ότι η κατάρρευση συνδέεται με τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολίσθηση, με αποτέλεσμα μεγάλα κομμάτια βράχων να αποκολληθούν και να καταλήξουν κοντά στην είσοδο του μουσείου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), αστυνομικοί, χωροφύλακες, ασθενοφόρα και εξειδικευμένα συνεργεία διάσωσης.

Οι αρχές δημιούργησαν κέντρο συντονισμού για τη διαχείριση της επιχείρησης, ενώ χρησιμοποιήθηκαν βαρέα μηχανήματα για την απομάκρυνση των βράχων.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Φωτογραφία: TRT Haber
Φωτογραφία: TRT Haber

Εισαγγελική έρευνα για την τραγωδία

Την έναρξη δικαστικής έρευνας ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος γνωστοποίησε ότι η Εισαγγελία της Νεβσεχίρ διέταξε τη διερεύνηση των συνθηκών της κατάρρευσης.

Για την υπόθεση ορίστηκαν ένας αναπληρωτής επικεφαλής εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς, οι οποίοι θα εξετάσουν τα αίτια του περιστατικού.

Η τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα της 29ης Οκτωβρίου, εθνικής εορτής της Τουρκίας, σε μια περιοχή που προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Η Καππαδοκία, γνωστή παγκοσμίως για τους εντυπωσιακούς ηφαιστειακούς σχηματισμούς, τις λαξευμένες στο βράχο εκκλησίες και τις υπόγειες πόλεις της, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

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