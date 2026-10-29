Τουρκία: Τρεις νεκροί και 5 τραυματίες από την κατάρρευση «νεραϊδοκαμινάδας» στην Καππαδοκία – Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

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Στους τρεις αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση βραχώδους σχηματισμού στην Καππαδοκία της Τουρκίας, το απόγευμα της Πέμπτης (29/10), ενώ πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι διασώστες εντόπισαν ακόμη μία σορό κάτω από τα συντρίμμια, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε μία από τις δημοφιλέστερες τουριστικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT Haber και το πρακτορείο Anadolu, η τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 15:15, τοπική ώρα, κοντά στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου του Γκέρεμε, στην επαρχία Νεβσεχίρ.

Ένας από τους χαρακτηριστικούς ηφαιστειακούς βραχώδεις σχηματισμούς της Καππαδοκίας, γνωστούς ως «καμινάδες των νεραϊδών», κατέρρευσε, με τεράστια κομμάτια βράχων να καταλήγουν στο σημείο όπου βρίσκονταν άνθρωποι.

Αρχικά, οι αρχές είχαν ανακοινώσει δύο νεκρούς, ωστόσο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων οι διασώστες εντόπισαν και τρίτη σορό, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους τρεις νεκρούς και τους πέντε τραυματίες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων

Ο κυβερνήτης της Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κιοκ, ο οποίος μετέβη στο σημείο, δήλωσε ότι η κατάρρευση συνδέεται με τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολίσθηση, με αποτέλεσμα μεγάλα κομμάτια βράχων να αποκολληθούν και να καταλήξουν κοντά στην είσοδο του μουσείου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), αστυνομικοί, χωροφύλακες, ασθενοφόρα και εξειδικευμένα συνεργεία διάσωσης.

Οι αρχές δημιούργησαν κέντρο συντονισμού για τη διαχείριση της επιχείρησης, ενώ χρησιμοποιήθηκαν βαρέα μηχανήματα για την απομάκρυνση των βράχων.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Εισαγγελική έρευνα για την τραγωδία

Την έναρξη δικαστικής έρευνας ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος γνωστοποίησε ότι η Εισαγγελία της Νεβσεχίρ διέταξε τη διερεύνηση των συνθηκών της κατάρρευσης.

Για την υπόθεση ορίστηκαν ένας αναπληρωτής επικεφαλής εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς, οι οποίοι θα εξετάσουν τα αίτια του περιστατικού.

Η τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα της 29ης Οκτωβρίου, εθνικής εορτής της Τουρκίας, σε μια περιοχή που προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Η Καππαδοκία, γνωστή παγκοσμίως για τους εντυπωσιακούς ηφαιστειακούς σχηματισμούς, τις λαξευμένες στο βράχο εκκλησίες και τις υπόγειες πόλεις της, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.