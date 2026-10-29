Ισπανία: Μία οικογένεια Ελλήνων επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν – «Σώθηκα γιατί άλλαξα θέση», συγκλονιστικές περιγραφές από το σημείο της τραγωδίας

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Μια τριμελής οικογένεια Ελλήνων βρίσκεται ανάμεσα στους επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Τολέδο της Ισπανίας, όπου ο απολογισμός έχει ανέλθει στους 69 νεκρούς και τους περισσότερους από 180 τραυματίες.

Η μητέρα και οι δύο γιοι της, ηλικίας 21 και 18 ετών, έζησαν εφιαλτικές στιγμές κατά τη σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, με τον μεγαλύτερο γιο να περιγράφει πως «ξαφνικά ο χρόνος σταμάτησε». Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος. «Υπήρχαν πτώματα παντού. Μπορούσες να περπατήσεις ανάμεσά τους», ανέφερε ιερέας που έσπευσε να βοηθήσει τους τραυματίες, ενώ νέα στοιχεία στρέφουν τις έρευνες τόσο στο ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους όσο και στη λειτουργία των εφεδρικών συστημάτων ασφαλείας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας El País, η οικογένεια Δρίτσα ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη, όταν σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση. Η μητέρα υπέστη κάταγμα στην κλείδα, ενώ οι δύο γιοι της, ο 21χρονος Μάριος και ο 18χρονος Χρήστος, κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τον συρμό. Όπως περιέγραψαν, μια αλλαγή θέσης λίγο πριν από το δυστύχημα αποδείχθηκε καθοριστική για τον μικρότερο αδελφό.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Παχέ, οι νεκροί αυξήθηκαν από 68 σε 69, καθώς ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στο νοσοκομείο. Συνολικά, 57 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ισπανίας, σύμφωνα με το Reuters. Από αυτούς, οι 50 βρίσκονται στην Καστίλη-Λα Μάντσα, ενώ 15 ασθενείς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/10), κοντά στην Ούρδα της επαρχίας Τολέδο, όταν ένα τρένο AVE της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ακινητοποιημένου συρμού της Iryo, στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Σεβίλλης. Διασώστες εργάστηκαν επί ώρες ανάμεσα στα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν σε μία από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες της χώρας.

Έλληνες επιβάτες στη σιδηροδρομική τραγωδία: «Ξαφνικά ο χρόνος σταμάτησε» – Πώς σώθηκε μια οικογένεια

Ανάμεσα στους επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Τολέδο βρίσκεται και μια τριμελής ελληνική οικογένεια, η οποία ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη για διακοπές. Η μητέρα και οι δύο γιοι της βίωσαν τη σφοδρή σύγκρουση μέσα από διαφορετικά βαγόνια του τρένου, ενώ μια αλλαγή θέσης λίγο πριν από το δυστύχημα αποδείχθηκε καθοριστική για την ασφάλεια του μικρότερου γιου.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, η οικογένεια Δρίτσα είχε φτάσει στη Μαδρίτη το προηγούμενο Σάββατο και είχε αποφασίσει να επισκεφθεί τη Σεβίλλη. Το ταξίδι τους, ωστόσο, μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Η μητέρα νοσηλεύτηκε με κάταγμα στην κλείδα, ενώ οι γιοι της, Μάριος, 21 ετών, και Χρήστος, 18 ετών, περιέγραψαν στους δημοσιογράφους τις στιγμές που έζησαν.

Λίγο πριν από τη σύγκρουση, ο Μάριος και η μητέρα του είχαν μετακινηθεί στο κυλικείο του τρένου για να πάρουν πρωινό, αφήνοντας τον μικρότερο αδελφό στο αρχικό τους βαγόνι.

Δεν είχαν προλάβει να παραλάβουν την παραγγελία τους όταν σημειώθηκε η πρόσκρουση. «Ξαφνικά ο χρόνος σταμάτησε», περιέγραψε ο 21χρονος Μάριος στην El País.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι επιβάτες εκτοξεύτηκαν από τις θέσεις τους και έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον. Το βαγόνι του κυλικείου εκτροχιάστηκε και πήρε κλίση περίπου 30 μοιρών, ενώ ένας δυνατός, τρομακτικός θόρυβος ακούστηκε για αρκετά δευτερόλεπτα.

Όταν κατάφεραν να σηκωθούν, η μητέρα και ο Μάριος επικοινώνησαν με τον Χρήστο, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι ήταν καλά.

Η αλλαγή θέσης που αποδείχθηκε σωτήρια για τον 18χρονο

Όπως περιέγραψε ο μικρότερος γιος, λίγο πριν από τη σύγκρουση είχε αποφασίσει να μετακινηθεί στη θέση που είχε αφήσει ελεύθερη ο αδελφός του. Η θέση στην οποία καθόταν προηγουμένως εκτινάχθηκε κατά την πρόσκρουση.

Τα τρία μέλη της οικογένειας κατάφεραν τελικά να συναντηθούν, να εγκαταλείψουν τον κατεστραμμένο συρμό και να απομακρυνθούν προς μια έκταση με αμυγδαλιές.

Στο νοσοκομείο του Τολέδο, η μητέρα βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, με το χέρι της σε ανάρτηση λόγω του κατάγματος.

«Είμαι ακόμη σε κατάσταση σοκ», δήλωσε στα αγγλικά, προτιμώντας να αφήσει τους γιους της να μιλήσουν για όσα συνέβησαν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γυναίκα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς κοιτούσε το κινητό της τηλέφωνο, με τους δύο γιους της να την αγκαλιάζουν και να προσπαθούν να την παρηγορήσουν.

Η οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη βοήθεια που δέχθηκε από τους κατοίκους και το υγειονομικό προσωπικό. Ιδιαίτερα συγκινητική, όπως ανέφεραν, ήταν η πρωτοβουλία ενός ντόπιου εθελοντή, ο οποίος τους μετέφερε με το αυτοκίνητό του από το σημείο του δυστυχήματος στην Ούρδα, πριν οδηγηθούν στο νοσοκομείο.

Μετά την τραυματική εμπειρία, οι τρεις Έλληνες δεν σκοπεύουν πλέον να συνεχίσουν το ταξίδι αναψυχής στη Σεβίλλη. Αντίθετα, σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Μαδρίτη για να ξεκουραστούν, χωρίς ακόμη να γνωρίζουν πώς θα πραγματοποιήσουν τη μετακίνησή τους.

«Υπήρχαν πτώματα παντού» – Οι 12 ώρες της φρίκης στο σημείο της σύγκρουσης

Σε εκτενές οδοιπορικό του, ο δημοσιογράφος Νταβίντ Χ. Ματσιεγιέφσκι της ισπανικής εφημερίδας El Español περιγράφει όσα συνέβησαν τις πρώτες 12 ώρες μετά το δυστύχημα, ακολουθώντας τα συνεργεία διάσωσης που επιχειρούσαν ανάμεσα στα συντρίμμια.

Στην αρχή της επιχείρησης, ένας πυροσβέστης κατέγραφε σε λευκό πίνακα τον αριθμό των νεκρών που εντοπίζονταν σε κάθε τρένο. Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι αριθμοί αυξάνονταν.

Οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ήταν εργαζόμενοι σε κτηνοτροφική εγκατάσταση δίπλα στις γραμμές. Λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί άκουσαν έναν ισχυρό κρότο και έσπευσαν προς το σημείο.

Η ιδιοκτήτρια της εγκατάστασης, την οποία η εφημερίδα παρουσιάζει με το ψευδώνυμο Λουθία, περιέγραψε την άμεση κινητοποίηση των εργαζομένων.

Όπως ανέφερε, άνοιξαν όλες τις εισόδους του κτήματος για να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστών και των αστυνομικών, ενώ χρησιμοποίησαν κόφτες μετάλλων για να απομακρύνουν τμήματα της περίφραξης κατά μήκος των γραμμών.

Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν τρομακτική. Το μπροστινό τμήμα του AVE είχε εισχωρήσει στα πίσω βαγόνια του ακινητοποιημένου Iryo, ενώ άλλα βαγόνια είχαν εκτροχιαστεί και μετατραπεί σε παραμορφωμένες μεταλλικές κατασκευές.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του ιερέα: «Περπατούσες ανάμεσα σε πτώματα»

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν στο σημείο ήταν και ο πατέρας Φερνάντο Φερνάντεθ δε Μπομπαντίγια, εφημέριος της περιοχής Λος Γέμπενες.

Ο ιερέας, ο οποίος μετέβη στο δυστύχημα για να προσφέρει βοήθεια, περιέγραψε στην El Español μια εικόνα απόλυτης καταστροφής.

«Υπήρχαν πτώματα παντού. Μπορούσες να περπατήσεις ανάμεσά τους», ανέφερε, εξηγώντας ότι είδε διασώστες να περιθάλπουν ανθρώπους με εξαιρετικά σοβαρά τραύματα.

Ο ίδιος συμμετείχε στην προσπάθεια υποστήριξης των τραυματιών, βοηθώντας μεταξύ άλλων στη συγκράτηση ορού κατά τη διάρκεια της περίθαλψής τους.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν πυροσβέστες, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, μέλη της Πολιτικής Προστασίας, υγειονομικό προσωπικό και εθελοντές.

Ανάμεσά τους βρέθηκε και ομάδα οπαδών της Ράγιο Βαγιεκάνο, οι οποίοι ταξίδευαν με άλλο τρένο και κατέβηκαν για να βοηθήσουν.

Οι τραυματίες μεταφέρονταν αρχικά σε πρόχειρα οργανωμένους χώρους ιατρικής περίθαλψης, κοντά σε ελαιώνα, και στη συνέχεια διακομίζονταν με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία του Τολέδο και της Μαδρίτης.

Ορισμένοι επιβάτες κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους από τα συντρίμμια, ενώ άλλοι χρειάστηκαν τη συνδρομή των πυροσβεστών.

Η αγωνία για τους αγνοουμένους και το σκυλάκι που βγήκε ζωντανό από τα συντρίμμια

Μέσα στις δραματικές σκηνές υπήρξαν και στιγμές που προκάλεσαν συγκίνηση.

Σύμφωνα με την El Español, οι πυροσβέστες εντόπισαν ανάμεσα στα συντρίμμια ένα μπλε καλάθι μεταφοράς ζώων, μέσα στο οποίο βρισκόταν ζωντανό ένα μικρό λευκό σκυλάκι, ονόματι Τρέθε.

Το ζώο διασώθηκε, ωστόσο, κατά τον χρόνο του ρεπορτάζ, δεν είχε εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του, Χοσέ, ο οποίος ταξίδευε με τον συρμό της Iryo.

Παράλληλα, οι οικογένειες των επιβατών αναζητούσαν πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ δεκάδες συγγενείς συγκεντρώνονταν στους χώρους υποστήριξης που δημιουργήθηκαν στην Ούρδα.

Οι διασώστες συνέχισαν να επιχειρούν ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, αναζητώντας επιζώντες και προσπαθώντας να ανασύρουν τα θύματα από τα κατεστραμμένα βαγόνια.

Στην περιοχή έφτασε και ο αρχιεπίσκοπος Τολέδο, Φρανθίσκο Θέρο, συνοδευόμενος από ιερείς, προκειμένου να προσφέρει πνευματική υποστήριξη στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών και δεύτερο σύστημα ασφαλείας

Την ίδια ώρα, νέα ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το κέντρο ελέγχου της ADIF, στον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες έρευνες, περίπου στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκε βλάβη στο σύστημα αυτόματης προστασίας των τρένων LZB, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν έξι συρμοί σε μεγάλο τμήμα της γραμμής.

Στις 08:36, χειριστής του κέντρου ελέγχου επέτρεψε στον μηχανοδηγό του AVE της Renfe να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα, παρότι το σύστημα ασφαλείας δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τις ηχογραφημένες συνομιλίες που δημοσίευσε η El País, η μηχανοδηγός του Iryo είχε ενημερώσει το κέντρο ελέγχου ότι το τρένο της παρέμενε ακινητοποιημένο.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 08:53, το AVE προσέκρουσε στο πίσω μέρος του Iryo.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε τις συνθήκες του δυστυχήματος «αδιανόητες», αναγνωρίζοντας ότι η εντολή συνέχισης της κυκλοφορίας αποτελεί κεντρικό ζήτημα της έρευνας.

Μηχανικός της ADIF: «Το ανθρώπινο λάθος μπορεί να ήταν το τέλος της αλυσίδας, όχι η αρχή»

Μιλώντας στην El Español, ο μηχανικός Κάρλος Σάντσεθ δε Ρόδα, ο οποίος έχει εργαστεί επί 32 χρόνια στον σιδηροδρομικό τομέα, στη Renfe και στην ADIF, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η υπόθεση δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά σε ένα πιθανό ανθρώπινο λάθος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα πρέπει να εξετάσει και τη λειτουργία του εφεδρικού συστήματος προειδοποίησης σημάτων και αυτόματης πέδησης ASFA.

Το ASFA χρησιμοποιεί ειδικούς αισθητήρες στις σιδηροδρομικές γραμμές για να μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με τα σήματα και τις συνθήκες κυκλοφορίας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα όταν δεν τηρούνται οι απαιτούμενοι περιορισμοί.

Ο έμπειρος μηχανικός εκτιμά ότι ενδέχεται να μην ενεργοποιήθηκε η απαιτούμενη εφεδρική προστασία μετά τη βλάβη του LZB.

Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί επιβεβαιωμένο τεχνικό πόρισμα, καθώς οι ερευνητές πρέπει να διαπιστώσουν ποια συστήματα ήταν ενεργά, σε ποιο καθεστώς λειτουργούσαν και ποιες προστασίες μπορούσαν να παρέχουν μετά την ειδική άδεια διέλευσης.

Ο Σάντσεθ δε Ρόδα υποστηρίζει επίσης ότι είναι ανεπίτρεπτο, μετά από μια σοβαρή τεχνική βλάβη, η ασφάλεια της κυκλοφορίας να εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις ενός χειριστή.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η διερεύνηση πρέπει να στραφεί στις συνομιλίες του κέντρου ελέγχου, στις εντολές που δόθηκαν προς τους δύο συρμούς και στα δεδομένα που θα ανακτηθούν από τους καταγραφείς των τρένων.

Το ερώτημα για την εντολή που δεν δόθηκε εγκαίρως

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά τα λεπτά που μεσολάβησαν ανάμεσα στην ενημέρωση του κέντρου ελέγχου για την ακινητοποίηση του Iryo και τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την El País, στις 08:41 η μηχανοδηγός του Iryo είχε ήδη ενημερώσει ότι το τρένο βρισκόταν ακινητοποιημένο, ενώ περίπου στις 08:48 επανέλαβε ότι εξακολουθούσε να περιμένει μπροστά από σήμα εισόδου στον σταθμό της Ούρδα.

Παρ’ όλα αυτά, το AVE της Renfe συνέχισε την πορεία του.

Η έρευνα καλείται να εξακριβώσει γιατί δεν δόθηκε έγκαιρα εντολή στον μηχανοδηγό του AVE να επιβραδύνει ή να σταματήσει, παρά τις πληροφορίες που είχε λάβει το κέντρο ελέγχου.

Παράλληλα, παραμένουν διαφορετικές οι εκδοχές για το εάν η μηχανοδηγός του Iryo είχε λάβει άδεια να ξεκινήσει. Πηγές προσκείμενες στην εταιρεία υποστηρίζουν ότι το τρένο παρέμενε ακινητοποιημένο περιμένοντας σχετική έγκριση από την ADIF.

Οι απαντήσεις αναμένονται από την εξέταση των καταγραφών επικοινωνίας, των συστημάτων σηματοδότησης και των δεδομένων των δύο τρένων.

Δεύτερη πολύνεκρη τραγωδία στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή μέσα σε εννέα μήνες

Το δυστύχημα στο Τολέδο σημειώθηκε μόλις εννέα μήνες μετά την τραγωδία στο Αδαμούθ της Κόρδοβας, στις 18 Ιανουαρίου 2026, όταν 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετέβη στο Τολέδο την Πέμπτη, συμμετέχοντας σε σύσκεψη συντονισμού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της νέας τραγωδίας.

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ οι επιχειρήσεις εντοπισμού και ταυτοποίησης των θυμάτων συνεχίζονται.

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, τη συντήρηση των υποδομών και τη λειτουργία των συστημάτων που οφείλουν να αποτρέπουν τέτοιου είδους δυστυχήματα.