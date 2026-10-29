Μητσοτάκης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, αυθαίρετο και αντιβαίνει στη γεωγραφία την ίδια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο, αυθαίρετο και αντίθετο στην ίδια τη γεωγραφία, κατά την παρέμβασή του στην ανοιχτή συζήτηση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης ΟΗΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε στην ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».
  • Στην παρέμβασή του ανέφερε ότι «το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται με επιλεκτικό τρόπο και οι κανόνες που διέπουν τις θάλασσές μας δεν μπορούν να αναδιατυπωθούν ώστε να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες μεμονωμένων κρατών».
  • Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «το αποκαλούμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Είναι παράνομο, είναι αυθαίρετο και αντιβαίνει στη γεωγραφία την ίδια».

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Το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται με επιλεκτικό τρόπο και οι κανόνες που διέπουν τις θάλασσες δεν μπορούν να αναδιατυπωθούν ώστε να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες μεμονωμένων κρατών, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Αναφερόμενος στο λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ο πρωθυπουργός το χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας». «Είναι παράνομο, είναι αυθαίρετο και αντιβαίνει στη γεωγραφία την ίδια», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα και η Λιβύη είναι φυσικοί γείτονες στη θάλασσα, με αντικείμενες ακτές, και έχουν δικαίωμα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους μέσω συμφωνίας.

Αντίθετα, όπως επισήμανε, η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, ωστόσο επιχείρησαν να καθορίσουν ένα τεχνητό θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους. «Αυτό είναι παράλογο. Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση», κατέληξε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι δύο χώρες επιχείρησαν να χαράξουν θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους, σαν να μην υπήρχαν τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές τους. «Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους στη μέση της θάλασσας. Πρόκειται για ακμάζουσες κοινότητες, με ιστορία αιώνων, δυναμικές οικονομίες, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι», είπε.

«Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

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