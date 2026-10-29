Παύλος Μαρινάκης: «Ο κ. Καραμανλής δεν επιτίθεται στην κυβέρνηση, εκφράζει τις θέσεις του με ευπρέπεια»

Διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τις φήμες για την υποχρέωση παροχής ενημέρωσης προς την Τουρκία αναφορικά με τις εργασίες για εξόρυξη υδρογονανθράκων, που θα διενεργήσει η γαλλική εταιρεία. Την ίδια ώρα, κατέβασε τους τόνους αναφορικά τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή για την Τουρκία και το Τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Η διαδικασία ενημέρωσης, όπως προβλέπεται σε αυτά τα έργα από την εταιρεία, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα και είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει σε όλα τα αντίστοιχα έργα», ξεκαθάρισε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το αίτημα της Τουρκίας προς την γαλλική εταιρεία, που θα δραστηριοποιηθεί στις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στο πλαίσιο της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών από την Θεσσαλονίκη.

Αναφορικά με την τελευταία παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή για τουρκολιβυκό μνημόνιο και την επιθετική στάση της Τουρκίας, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Ο κ. Καραμανλής δεν επιτίθεται, ο κ. Καραμανλής εκφράζει τις θέσεις του, με ευπρέπεια και με την εμπειρία που έχει, οφείλουμε να τις ακούσουμε». «Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός, σε αντίθεση με την επισπεύδουσα πολλές φορές Αντιπολίτευση της χώρας σε, εντός εισαγωγικών, «εθνικές ήττες», δεν μίλησε, αναφέρομαι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο -το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο- που ήταν το θέμα συζήτησης την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ άλλων, δεν μίλησε για εθνική ήττα», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Μίλησε για μια δυσάρεστη εξέλιξη, και εμείς το έχουμε πει αυτό, που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Και έκανε τις επισημάνσεις που ήθελε ο ίδιος να κάνει και εμείς δεν σχολιάζουμε, αλλά ακούμε με προσοχή. Άρα, είναι δύο διαφορετικά τα θέματα. Ως προς το ζήτημα άδεια ή ενημέρωση, έχω απαντήσει και εγώ και ο Υπουργός Εξωτερικών πάρα πολλές φορές, και δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Για την αποστολή μεταναστών στη Ρουάντα, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε: «Η Ελλάδα σε όλα αυτά συμμετέχει ως ένα κράτος μέλος της Ευρώπης με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος».

Για το κόμμα Κασιδιάρη

Από το νομικό πλαίσιο «είναι δεδομένο το τι επιτρέπεται και το τι δεν επιτρέπεται», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το κόμμα Κασιδιάρη. Παραπέμποντας στη Δικαιοσύνη και λέγοντας συγκεκριμένα: «Όλα αυτά είναι και αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

«Ο νόμος είναι σαφής και για τα εκλογικά δικαιώματα», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με την στέρηση εκλογικού δικαιώματος όταν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη ή αναφορικά με τη συμμετοχή στις εκλογές. Ο ίδιος επικαλέστηκε τη νομοθετική πρωτοβουλία του 2023, που είχε αναλάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αν και κάποια κόμματα δεν είχαν υπερψηφίσει και κάποια άλλα, όπως το ΠΑΣΟΚ, τις είχαν υπερψηφίσει, για να τα λέμε όλα, επίσης είναι σαφείς».

«Το αίτημα ‘Νομιμότητα παντού’ γίνεται πράξη μέρα με τη μέρα»

Τον κομβικό ρόλο της Κυβέρνησης στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τη θεσμική θωράκιση της χώρας απέναντι στο εγκλημα προέταξε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε αιτιάσεις σχετικά με την ταχύτητα αποκατάστασης της νομιμότητας σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης, η απόδοση ευθυνών και ο τελικός χαρακτηρισμός ενός προσώπου ως αθώου ή ενόχου ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, τόνισε ότι αποστολή της Πολιτείας είναι να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες και να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε οι αρμόδιες Αρχές να μπορούν να διερευνούν αποτελεσματικά κάθε υπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία πραγματοποιεί δεκάδες χιλιάδες ελέγχους και αποκαλύπτει διαδοχικά μεγάλες υποθέσεις, οδηγώντας τες στη Δικαιοσύνη. Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στη σύσταση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έχει ήδη συμβάλει στην εξάρθρωση 259 μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και η συγκρότηση εξειδικευμένων ομάδων ελέγχου κατέστησαν δυνατή τη διεξαγωγή ερευνών με μεγαλύτερη ακρίβεια και βάθος. Παράλληλα, υπογράμμισε την αυστηροποίηση των ποινικών διατάξεων, αναφέροντας την επαναφορά των ανώτατων ορίων κάθειρξης για κακουργήματα, καθώς και τη θεσμοθέτηση της ποινής των ισοβίων σε σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Να σημειωθεί ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η δέσμευση για «νομιμότητα παντού» υλοποιείται συστηματικά, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας απαιτεί διαρκή προσπάθεια και ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων πιστώνονται στη συστηματική δουλειά των Αρχών και στις θεσμικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας.

«Απάντηση στην ακρίβεια με έργο, σκληρή δουλειά και κοστολογημένες λύσεις»

Απαντώντας στο πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την κοινωνική δυσαρέσκεια λόγω της ακρίβειας, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Με σκληρή δουλειά, αποτελεσματική εφαρμογή του κυβερνητικού έργου και ένα πειστικό πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία».

«Η πολιτική υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας έναντι των άλλων κομμάτων δεν αναιρεί την ύπαρξη ακόμα πολύ σημαντικών προβλημάτων, τα οποία προκαλούν τα συναισθήματα αυτά στον κόσμο», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. «Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις την πιο επίμονη πληθωριστική κρίση που ανεβάζει τις τιμές στο στεγαστικό, στο σούπερ μάρκετ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ελλάδα, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι έχεις να κάνεις με μια κοινωνία η οποία δεν έχει προβλήματα», υπογράμμισε. «Προφανώς και έχει προβλήματα, αλλά η λύση στα προβλήματα δεν είναι το να τα βαφτίζεις παράδειγμα ‘ακρίβεια Μητσοτάκη’ ή οτιδήποτε άλλο έχουμε ακούσει στο παρελθόν, αλλά να προσπαθείς να προτείνεις ρεαλιστικές και κοστολογημένες λύσεις», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έστρεψε τα βέλη του προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι «παρά τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών, κανένας άλλος πολιτικός φορέας δεν καταφέρνει να πείσει με το πρόγραμμά του». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό συμβαίνει διότι τα υπόλοιπα κόμματα επιλέγουν τον λαϊκισμό αντί για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών προτάσεων».

«Πρωτοβουλίες άνω των 7 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης»

Επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει μέτρο που θα εξαφανίσει την ακρίβεια ή θα εξαφανίσει ένα από αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο», ο Παύλος Μαρινάκης έκανε ειδική αναφορά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

«Οι πρωτοβουλίες μας ξεπερνούν τα εφτά (7) δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. «Είναι πρωτοβουλίες οι οποίες κυρίως αποσκοπούν στο να ανοίξουν κλειστά σπίτια, όπως είναι το αφορολόγητο, για να μετατραπεί ένα σπίτι που είναι σε βραχυχρόνια μίσθωση, σε μακροχρόνια, να ανοίξει ένα κλειστό σπίτι και να ανακαινιστεί», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης σπιτιών που δίνει μέχρι και 36.000 ευρώ σε κλειστές, κατά προτεραιότητα, κατοικίες και στη συνέχεια και σε υπάρχουσες πρώτες κατοικίες», εξήγησε.

Παρέθεσε, μάλιστα, ότι «η παράταση της αναστολής στον ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, η νέα φορολογική κλίμακα για τα ενοίκια, η οποία μειώνει το φόρο σε συγκεκριμένο ποσό ενοικίων, όπου πρέπει να αυξηθεί παραπάνω η προσφορά ακινήτων και βέβαια προγράμματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, κατά κανόνα, να βρουν το δικό τους σπίτι. Είκοσι πέντε χιλιάδες ήδη έχουν βρει από τα προγράμματα ‘Σπίτι μου 1 και 2’ και έρχεται και το πρόγραμμα ‘Σπίτι μου 3’».

«Όλα αυτά και πολλά ακόμα, όπως είναι τα δύο ενοίκια πίσω σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός έδρας, το ένα ενοίκιο πίσω στο 80% των ενοικιαστών, είναι πρωτοβουλίες που μειώνουν τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς στεγαστικής κρίσης. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσομε να κινούμαστε με βάση τις δημοσιονομικές μας αντοχές», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Άμεσα οι πρώτες πληρωμές σε 40.000 αγρότες»

Αναφορικά με τις ενισχύσεις στους αγρότες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημέρωσε ότι «άμεσα έρχονται οι πρώτες πληρωμές σε 40.000 αγρότες, που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους στο ΟΣΔΕ», ενώ «οι υπόλοιποι δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν εντός Δεκεμβρίου»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις και την αναστάτωση που προκλήθηκε στον αγροτικό κόσμο κατά τη διαδικασία υποβολής των φετινών αιτήσεων, ο Παύλος Μαρινάκης απέδωσε την κατάσταση στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος.

Όπως υπογράμμισε, στόχος της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι η πλήρης διαφάνεια στις επιδοτήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα πηγαίνει πλέον ούτε ένα ευρώ σε κάποιον που δεν το δικαιούται. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, προστατεύονται οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, λαμβάνοντας στο ακέραιο τα ποσά που δικαιούνται. ««Ούτε ένα ευρώ σε μη δικαιούχους», διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.