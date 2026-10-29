Σφοδρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Πολάκη στη Βουλή: «Σταμάτα τη συκοφαντία επιτέλους» – «Το να με λες εσύ αμόρφωτο είναι ανέκδοτο»

Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη, με αφορμή την πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της ιατρικής της Ευεξίας. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η ευεξία αποτελεί παγκοσμίως τμήμα της ιατρικής επιστήμης και προανήγγειλε σχετική επιτροπή ειδικών, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε διαφήμιση ιδιωτικού κέντρου κάνοντας λόγο για απάτη και κομπογιαννίτες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης Παύλος Πολάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονοι διαξιφισμοί μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη σημειώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής, με αφορμή την πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της Ευεξίας.
  • Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «Η ευεξία αποτελεί τμήμα της ιατρικής επιστήμης, παγκοσμίως» και ανακοίνωσε τη σύσταση Προπαρασκευαστικής Επιτροπής με καθηγητές για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας της.
  • Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι «η ιστορία της ιατρικής της Ευεξίας και της ιατρικής της Μακροζωίας είναι μια τεράστια απάτη».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαξιφισμοί Άδωνι Γεωργιάδη – Παύλου Πολάκη, με αφορμή την πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της Ευεξίας, σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων». Να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των δυο ανδρών είναι συνέχεια προηγούμενης, που τελικώς τους ώθησε να δώσουν ραντεβού στα για ανοικτό διάλογο στα Χανιά αύριο, Παρασκευή (30/10).

Άγρια κόντρα Πολάκη-Γεωργιάδη στη Βουλή και ραντεβού… στα Χανιά: «Να πάρεις λογιστή να σου κρατά βιβλία» – «Αυτός με το “Χωριάτικο” θα θελήσει να σας γνωρίσει»

«Η ευεξία αποτελεί τμήμα της ιατρικής επιστήμης, παγκοσμίως, και η Ελλάδα δεν πρέπει να στερηθεί αυτές τις υπηρεσίες γιατί δεν τις καταλαβαίνει ο Πολάκης», είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στην κριτική του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπό του, ότι «πήγε, ξάπλωσε και διαφήμιζε κέντρο ευεξίας στη Γλυφάδα» και ότι «είναι ντροπή να λέει ότι, μετά το θάνατο του Μαζωνάκη, θα ξαναπάει σε αυτή την κλινική, όπου συγκεκριμένος γιατρός διαφήμιζε ότι κάνουν πλασμαφαίρεση».

«Η συγκεκριμένη κλινική δεν έκανε ποτέ πλασμαφαίρεση, έχει βγάλει ανακοίνωση και έχει ελεγχθεί» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες Πολάκη». «Ο γιατρός που ανέφερε ο κ. Πολάκης, μίλαγε για άλλη κλινική» σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, για να πει σε υψηλό τόνο: «Σταμάτα τη συκοφαντία επιτέλους. Πας και συκοφαντείς όποιον μιλάει μπροστά σου. [. . .] εσύ με τα ‘διπλά βιβλία’».

Αναφερόμενος στην «ευεξία» ως τμήμα της παγκόσμιας ιατρικής επιστήμης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι γνωρίζει ανάπτυξη σε πόλεις όπως το Αμπού Ντάμπι, το οποίο και επισκέφθηκε. «Δεν μπορεί η Ελλάδα να στερηθεί τις υπηρεσίες αυτής της Ιατρικής γιατί δεν τις καταλαβαίνει ο κ. Πολάκης», είπε ο υπουργός Υγείας.

Ως προς τους κανόνες για το πώς πρέπει να λειτουργήσει στην Ελλάδα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «συστήσαμε Προπαρασκευαστική Επιτροπή με καθηγητές του Harvard, του ΕΚΠΑ και άλλους, οι οποίοι διδάσκουν την Ευεξία ως ιατρική πράξη και που θα μας καθορίσουν τους τρόπους που αυτό θα γίνει σωστά». «Δεν θα κάνει ο κάθε βάρβαρος, αγράμματος, και άσχετος πολιτική στην Ελλάδα», διευκρίνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Παρεμβαίνοντας, ο Παύλος Πολάκης είπε απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη:  «Τα πτυχία μας δεν συγκρίνονται». «Το να με λες εσύ αμόρφωτο εμένα είναι ανέκδοτο από τα Lidl» συνέχισε ο  Παύλος Πολάκης και επανέλαβε ότι «η ιστορία της ιατρικής της Ευεξίας και της ιατρικής της Μακροζωίας είναι μια τεράστια απάτη, την οποία την υλοποιούν αμόρφωτοι, αγράμματοι σαρλατάνοι και κομπογιαννίτες, οι οποίοι το παίζουν επιστήμονες, και οι οποίοι έχουν τόση σχέση με την επιστήμη όσοι μπορεί να έχεις εσύ με την αστροφυσική». «Δεν θα χάσει η Βενετιά βελόνι, εάν δεν την αναπτύξουμε», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ