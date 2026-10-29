Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι – Η στιγμή που η μηχανή του 30χρονου «καρφώνεται» σε σταθμευμένο όχημα

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 30χρονο μοτοσικλετιστή, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/10), στο Κερατσίνι.

Ο 30χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του, όταν η μηχανή του ξέφυγε της πορείας του, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα και στη συνέχεια χτύπησε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της της Λεωφόρου Δημοκρατίας, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 30χρονο στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όμως οι προσπάθειες των γιατρών δεν στάθηκαν αρκετές και λίγη ώρα μετά την άφιξή του διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο αναζητά τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια του ελέγχου του οχήματος.

Δείτε το βίντεο:

«Μετά το μεγάλο “μπαμ” έπεσε στην άσφαλτο»

Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τον ισχυρό θόρυβο και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους για να δουν τι συμβαίνει, ενώ έσπευσαν να βοηθήσουν τον μοτοσικλετιστή, ο οποίος φαίνεται πως είχε χάσει από την πρώτη στιγμή την επαφή με το περιβάλλον.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό για τα όσα τραγικά συνέβησαν χθες το βράδυ. «Είχε χτυπήσει πάνω στο μαύρο αυτοκίνητο, ήμουν πολύ σοκαρισμένη, και μετά το μεγάλο “μπαμ” που έκανε, έπεσε στην άσφαλτο» περιέγραψε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, «ήταν 11 η ώρα και η αστυνομία και το ασθενοφόρο ήρθαν μετά τις 11.25».