«Χωριάτικο»: Νέα στοιχεία για τις μπίζνες του κυκλώματος του ιδιοκτήτη – Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Στη δημοσιότητα έρχονται συνομιλίες γυναικών που εργάζονται στο γνωστό στριπ κλαμπ που βρίσκεται στη λεωφόρο Συγγρού, ιδιοκτησίας του “Mr Χωριάτικο”. Οι συζητήσεις μεταξύ των εργαζομένων έχουν ληφθεί από την ΕΛΑΣ, είτε μέσω της έρευνας είτε από τις επισυνδέσεις που έγιναν και είναι αποκαλυπτικές για το τι συνέβαινε.

Στη δικογραφία των 60.000 σελίδων αποτυπώνεται η εγκληματική δράση της οργάνωσης με φερόμενο αρχηγό τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων “Χωριάτικο”, στον οποίον αποδίδεται και η κατηγορία της μαστροπείας, εξαιτίας των όσων φαίνεται να συνέβαιναν μέσα στα στριπ κλαμπ που είχε στον έλεγχό του.

Οι “Αποκαλύψεις” του ANT1 γνωστοποιούν σήμερα Πέμπτη αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Γ… γ…ε;

Φουλ, φουλ σέξι σήμερα, τούρμπο, τούρμπο

Γ… την π… μου τέλος πάντων, εντάξει;

Θα πάρει δυο χιλιάρικα σήμερα, άσε το κοριτσάκι να πάρει κανά…

Αφού είπες ρε μ…α με τρελαίνεις, Αφού είπες ρε μ…α με τρελαίνεις. Είπες κόπηκε το γ… και τώρα αυτή γ… Εσύ δεν μου πες κόβεται το γ…;

Κι αφού το ξαναρχίσανε πάλι, τι θα πω, κόφτε το;

Το “πέναλτι” όταν δεν γινόταν σωστά η “δουλειά”

Επιπλέον, έχει καταγραφεί ο διάλογος ανάμεσα σε εργαζόμενη και σε άλλο πρόσωπο, με τη γυναίκα να αναφέρει ότι εισέπραξε πέναλτι λόγω του όχι σωστού σεξ.

Προς το αφεντικό μου μου. Μίλησα μαζί του πριν. Δεν έχω το τηλέφωνό του. Μου είπε να έρθω Παρασκευή για δουλειά επειδή θεώρησε ότι έκανα πέναλτι και πήρα 150 ευρώ αντί για 500 στο πριβέ για σεξ.

Κι εσύ τι του είπες;

Θέλω να απαντήσω ότι με βάση εξομολόγηση που κάνω στον πνευματικό, δεν πήρα 150 ευρώ από κανέναν, γιατί απλά δεν κάνω σεξ. ‘Εχω δώσει λόγο στον σύντροφό μου να μην πηγαίνω με άλλους άντρες, εκτός από εκτόνωση ή στοματικό. Αν λέει για πέναλτι ότι έκανα, αυτός έβαλε γκολ οφσάιντ.

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, υπάλληλος μιλά για ποσά που φέρονται να καταβάλλονταν για σεξουαλικές πράξεις.

«Αυτοί που σου είπα ότι γ… με 100 ευρώ και 200 ανεβαίνουν πάνω και… Αυτά που σου έδωσα τα 200 ευρώ, ξέρεις από τι αντιστοιχούν; Από 2.000 ευρώ που πληρώνουν για να γ…, τα μισά τα παίρνουν οι γυναίκες, ναι και τα άλλα μισά το μαγαζί».

Γυναίκα που δουλεύει στο πασίγνωστο strip club του “Mr. Χωριάτικο”: Δεν ξέρω για σεξ

Η Άννα Μαρία εργάζεται στο πασίγνωστο strip club και μίλησε στις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 για όσα η ίδια γνωρίζει και έχει πέσει στην αντίληψή της.

Αρχικά είπε ότι δεν ξέρει για σεξ μέσα στο μαγαζί. Παραδέχθηκε όμως ότι υπάρχει πριβέ χώρος όπου ένας πελάτης πηγαίνει με την κοπέλα που του αρέσει για έναν ιδιωτικό χορό.

«Δεν γνωρίζω (για ερωτικές πράξεις). Δεν έμπαινα στον χώρο κάθε κοπέλας όταν έκανε πριβέ χορό. Δεν ξέρω εάν έκανε κάτι κρυφά. Θα μπορούσε να έκανε και να μην το βλέπει κανένας. Μπορεί να γούσταρε έναν πελάτη»

Για το πέναλτι: «Μάλλον εννοούσε με τον χρόνο. Εάν ένας πελάτης πλήρωνε 150 ευρώ για μισή ώρα και καθόταν η κοπέλα μια ώρα μέσα… ο χορός είναι με τον χρόνο. Τα 500 ευρώ ας πούμε. Ή μιάμιση ώρα. Να πάρεις μια σαμπάνια να τα πείτε. Γι’ αυτό μπορεί να είπε σε αυτή την κοπέλα. Γιατί έκατσες με αυτά τα λεφτά, ενώ μπορούσες παραπάνω, αφού έκατσες παραπάνω. Έτσι γίνεται σε όλα τα μαγαζιά. Ο καθένας μπορεί να σου πει τα δικά του πράγματα. Τα ψυχολογικά του. Έρχονται άνθρωποι χωρισμένοι και γω αισθάνομαι σαν ψυχαναλυτής τους. Γιατί έρχεται ο καθένας και μου λέει τα εσώψυχά του. Ποτέ δεν μου έχουν πει κάτι.»

Στην ερώτηση εάν γίνεται χρήση ναρκωτικών από τις εργαζόμενες, η γυναίκα απάντησε, ότι δεν έχει δει κάτι, γίνεται όμως χρήση από τους πελάτες.

«Οι πελάτες κάνουν. Λυπάμαι γι’ αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι το μαγαζί δεν το επιτρέπει. Το απαγορεύει ρητά. Αλλά αν έβλεπα κι εγώ αυτό το πράγμα, θα τους έλεγα δεν είναι ωραίο. Γενικά, επειδή δουλεύω νύχτα πέφτει η “μάσκα”. Τους βγαίνουν τα αντρικά. Τους βγαίνει μια άλλη προσωπικότητα, θα έλεγα ο πραγματικός τους εαυτός.»