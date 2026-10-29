Πλάκα: Από απόπειρα κλοπής η μοιραία διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη – Βίντεο με σχολικό λεωφορείο που γλύτωσε για λίγα… δευτερόλεπτα

Σε απόπειρα κλοπής χαλκού αποδίδουν οι ερευνητές της Πυροσβεστικής τη διαρροή αερίου που προηγήθηκε της έκρηξης στην Πλάκα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι αστυνομικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τρεις υπόπτους, ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, οι οποίοι καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να εισέρχονται στο κτίριο λίγες ώρες πριν από την έκρηξη.

Η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού έδειξε ότι οι τρεις άνδρες παρέμειναν για λίγα λεπτά στο εσωτερικό του κτιρίου και στη συνέχεια αποχώρησαν βιαστικά, μεταφέροντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν χαλκό, προκάλεσαν ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση αερίου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαρροή που συνδέεται με την έκρηξη.

Πώς εντοπίστηκε το σημείο της διαρροής

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, υπό τον αντιπύραρχο Δημήτρη Δημακογιάννη, συνεργάστηκαν επί έναν μήνα και τέσσερις ημέρες με τους διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Οι ερευνητές ανασύνθεσαν από τα συντρίμμια τον μετρητή και τους αγωγούς αερίου, καταφέρνοντας να προσδιορίσουν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή.

Τα ευρήματα εξετάστηκαν και στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, όπου ο καθηγητής Πέτρος Τσακιρίδης επιβεβαίωσε ότι η διαρροή προήλθε από την εσωτερική εγκατάσταση, δίπλα στον μετρητή. Στο ίδιο συμπέρασμα έχει καταλήξει και ο δικαστικός πραγματογνώμονας Τάσος Δέδες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Το βίντεο της έκρηξης και το σχολικό με τους 12 μαθητές

Τη στιγμή της έκρηξης καταγράφει βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1. Στα πλάνα διακρίνεται ένα μαύρο βαν να κινείται στην οδό Λυσικράτους, σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώνεται η έκρηξη.

Το όχημα ήταν σχολικό και μετέφερε 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στο κτίριο εκείνη τη στιγμή. Όπως υποστήριξε ο οδηγός του σχολικού, τα παιδιά γλίτωσαν από θαύμα.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι μας συνέβη. Βρισκόμουν στην Πλάκα για να πάρω δύο αδέλφια που έμεναν εκεί. Σκοτείνιασαν τα πάντα από την έκρηξη. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Το βάν υπέστη φθορές από τα ερείπια που εκτινάχθηκαν. Από θαύμα κανένα παιδί δεν έπαθε το παραμικρό.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός του σχολικού.

Οι τρεις ύποπτοι και οι προηγούμενες συλλήψεις τους

Οι τρεις άνδρες που ταυτοποιήθηκαν έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές Αρχές στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο 34χρονος έχει συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές, ενώ ο 37χρονος και ο 55χρονος έχουν συλληφθεί από 15 φορές ο καθένας.

Οι προηγούμενες συλλήψεις τους αφορούν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις κλοπών, ληστειών, όπλων, ναρκωτικών και βαριών σωματικών βλαβών.

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Εξιχνιάστηκε η πολύνεκρη έκρηξη

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, έρευνα 34 ημερών υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών – Ανασύσταση του χώρου και επιστημονική τεκμηρίωση με τη συνδρομή δικαστικών πραγματογνωμόνων και καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στην εξιχνίαση της πολύνεκρης έκρηξης που συγκλόνισε την Πλάκα οδήγησε η εντατική και μεθοδική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Η αξιοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων και η επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων, δύο ημεδαπών και ενός αλλοδαπού, υπηκόου Αλβανίας, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων. Η διερεύνηση των ενεργειών τους και η τεκμηρίωση της σύνδεσής τους με την έκρηξη αποτέλεσαν κεντρικό άξονα της έρευνας. Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες διεξήχθησαν υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας.

Από το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν καθημερινά, νυχθημερόν, κάτω από άκρα μυστικότητα για την αποσαφήνιση των συνθηκών της τραγωδίας. Στις 34 ημέρες που μεσολάβησαν έως σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, η ανακριτική εργασία συνδυάστηκε με την εξειδικευμένη επιστημονική εξέταση των ευρημάτων.

Καθοριστικό μέρος της διερεύνησης αποτέλεσε η ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, με στόχο την αποτύπωση της θέσης και της μεταξύ τους σχέσης των ευρημάτων και την ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων. Η διαδικασία αυτή συνδυάστηκε με την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και τη συστηματική αξιολόγηση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους πραγματογνώμονες —ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό— καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλογνωσίας του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εξειδικευμένη εξέταση των πειστηρίων και η συνδυαστική αξιολόγηση των επιστημονικών και ανακριτικών ευρημάτων ενίσχυσαν την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.