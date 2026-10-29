Προκλητικός Ερντογάν: «Θα εξουδετερώσουμε όσους σταθούν εμπόδιο στους στόχους μας»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φιλοξένησε σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου τους αρχηγούς κρατών που είναι στη γειτονική χώρα, με την ευκαιρία της Ημέρας της Δημοκρατίας αλλά και της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών.

Δηλώνοντας ότι η τουρκική δημοκρατία αποτελεί «φάρο ελπίδας» για τους καταπιεσμένους λαούς, ο κ Ερντογάν σημείωσε: «Θα ανακηρύξουμε την επόμενη περίοδο τον Τουρκικό αιώνα», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε:

«Είμαστε αποφασισμένοι να εξουδετερώσουμε όσους προσπαθούν να σταθούν εμπόδιο στους στόχους μας», σύμφωνα με τη Milliyet.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε:

«Τιμώ με ευγνωμοσύνη τον ιδρυτή της Δημοκρατίας μας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όλα τα στελέχη που ηγήθηκαν και διηύθυναν τον εθνικό αγώνα, όλους τους μάρτυρες, τους βετεράνους μας και τα αξιοσέβαστα μέλη του Κοινοβουλίου μας από εκείνη την περίοδο. Ως έθνος, γιορτάζουμε την 103η επέτειο της Δημοκρατίας μας με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο φέτος. Βιώνουμε τον ενθουσιασμό να γιορτάζουμε την Ημέρα της Δημοκρατίας μας μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές μας από τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.

Η Δημοκρατία μας, που ανακηρύχθηκε πριν από 103 χρόνια με το ιδανικό να είναι προστάτης των ανυπεράσπιστων, υπήρξε φάρος ελπίδας όχι μόνο για το αγαπημένο μας έθνος αλλά και για τους καταπιεσμένους και βασανισμένους λαούς του κόσμου. Δόξα τω Θεώ, στα 103 χρόνια που πέρασαν, η Δημοκρατία μας όχι μόνο εκπλήρωσε τα ιδανικά της ίδρυσης, αλλά ρίζωσε και στις καρδιές μας. Η Δημοκρατία της Τουρκίας, το κοινό δημιούργημα και η κοινή στέγη 86 εκατομμυρίων ανθρώπων, συνεχίζει να σημειώνει επιτυχίες με τα μεγάλα της επιτεύγματα σε κάθε τομέα. Θα ανακηρύξουμε την επόμενη περίοδο τον αιώνα της Τουρκίας. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαλείψουμε όσους προσπαθούν να σταθούν εμπόδιο στους στόχους μας.»