Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την επιμέλεια του Στέλιου;

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Νέο επεισόδιο της σειράς “Μπαμπά σ΄αγαπώ” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Στον απόηχο της συνάντησης Νίκου-Βιργινίας με Ζωή και Γιάννη στο ντουζ, η Βιργινία το συζητάει με την Ελένη, η Ζωή με τη Στέλλα και την Ελπίδα και μοιράζεται τον τρόμο της για τη συζήτηση για το σεξ που της ανακοίνωσαν οι γονείς της ότι θέλουν να κάνουν και ο Νίκος με τα Μπαμπαδάκια που προσπαθούν να τον καλμάρουν και να βρουν έναν τρόπο για να μπορεί να διαχειρίζεται όλα όσα νιώθει, χωρίς να εισβάλει στην ζωή της κόρης του.

Όμως όλες οι συζητήσεις θα τελειώσουν όταν η Τζένη πάρει τον Ηρακλή να του ανακοινώσει την απόφαση της δίκης για τον Στέλιο.

Κι ο Ευριπίδης με την Τζούλια αγωνιούν για την εξέλιξη του θέματος υγεία της Μαίρης ενώ ο Δημήτρης προσπαθεί να πάει στη δουλειά του αλλά όλο κάτι συμβαίνει που τον εμποδίζει και η Βιργινία κάνει μια επίσκεψη στο νηπιαγωγείο.

Δείτε εδώ τα sneaks του αποψινού επεισοδίου:

Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την επιμέλεια του Στέλιου;

Πώς θα αντιμετωπίσει τα νέα ο Ηρακλής και πως ο Ευριπίδης; Και πως ο Στέλιος;

Τι συμβουλές θα δώσουν ο Ηρακλής με τον Δημήτρη στον Νίκο για το θέμα που έχει με την Ζωή;

Θα καταφέρει ο Δημήτρης να πάει δουλειά; Ή τα προβλήματα των φίλων του θα καταστρέψουν την καριέρα του;

Πώς θα ενδυναμώσει η Ελένη την απαρηγόρητη Βιργινία; Και υπάρχει κάποια ανταμοιβή στη δύσκολη δουλειά μιας φιλότιμης εκπαιδευτικού;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer: