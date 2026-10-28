Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Η δίκη και το τροχαίο ατύχημα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναρπαστικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της αγαπημένης οικογενειακής σειράς “Μπαμπά, σ ’αγαπώ”, με μία δίκη να βρίσκεται σε εξέλιξη κι ένα τροχαίο ατύχημα να φέρνει τα πάνω – κάτω, απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η μέρα του δικαστηρίου έχει φτάσει κι ενώ τα παιδιά στο νηπιαγωγείο δίνουν αγάπη στο Στέλιο και προσεύχονται για να γυρίσει επιτέλους στον Μπαμπα-Χάχα, η σύγκρουση του Ευριπίδη με τον Ηρακλή κλιμακώνεται στον μέγιστο βαθμό.

Αυτή τη φορά, η Τζένη έχει επιτρέψει ο Πανούλης κι ο Τάσος να έρθουν στη δίκη, αρκεί η παρουσία τους να είναι διακριτική, κάτι που θ’ αποδειχτεί δύσκολο.

Ταυτόχρονα, ο Νίκος έχει αργήσει προσπαθώντας να ξανακερδίσει την καρδιά της Σοφίας, πράγμα το οποίο αφήνει την συμπαράσταση στον Ηρακλή αναγκαστικά στον Δημήτρη, ένας ρόλος στον οποίο η ερμηνεία του Δημήτρη θα συζητηθεί (αλλά όχι θετικά).

Στη δίκη έχουν αργήσει και η Βιργινία με την Ελένη όταν βρίσκονται αντιμέτωπες μ’ ένα τροχαίο, στο οποίο σπεύδουν να βοηθήσουν. Η Τζούλια πάλι, θα έρθει σε μεγάλο δίλημμα όταν θα πρέπει να αποφασίσει αν θα καταθέσει ενάντια στον άντρα της στη δική ή όχι.

Σε μικρή απόσταση από τη δικαστική αίθουσα μια κοπέλα παλεύει για τη ζωή της, την ίδια ώρα που η τάξη του νηπιαγωγείου αποφασίζει να προσευχηθεί.

Δείτε εδώ τα sneaks του αποψινού επεισοδίου:

Ποιος απ’ τους φίλους του Ηρακλή θα καταφέρει να καθίσει ήσυχος στο δικαστήριο και να αποφύγει παρατηρήσεις από τη Δικαστή και ποιοι θα αποτύχουν ντροπιαστικά;

Θα καταθέσει εναντίον του Ευριπίδη η Τζούλια;

Θα πάρει τηλέφωνο η Σοφία στον Alpha να πει την άποψη της για τη σειρά;

Θα πάει καλά η δίκη για τον Ηρακλή; Θα σωθεί η κοπέλα που χτύπησε το αμάξι; Και γενικά, θα πιάσουν τόπο οι προσευχές των παιδιών στο νηπιαγωγείο;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer: