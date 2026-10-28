Ντέρτι: Η Ξένια υποψιάζεται το ρόλο της Στέλλας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η Στέλλα και η Ξένια, αγωνιώντας κρυφά η καθεμιά για τους δικούς της λόγους, βρίσκονται αντιμέτωπες με όλα όσα δεν έχουν καταφέρει να πουν η μία στην άλλη.

Μια νυχτερινή κουβέντα για τον Στράτο, τα χαμένα όνειρα και τις επιλογές του παρελθόντος μετατρέπεται σε σκληρή σύγκρουση, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο το χάσμα ανάμεσά τους.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του Λεωνίδα δοκιμάζεται από την απόγνωση της Μάρθας, όμως μέσα στον φόβο και την ενοχή βρίσκει για πρώτη φορά χώρο για αληθινή εξομολόγηση και επανένωση.

Ο Χρήστος μαθαίνει πως ο πατέρας του, ο Μίλτος, θα βγει σύντομα απ’ τη φυλακή, ενώ η Φανή συνεχίζει να τον κρατάει σε απόσταση.

Ο Αλέκος υποψιάζεται πως κάποιος δικός του τον έχει προδώσει στην Αστυνομία και η Ξένια φοβάται πως ο άνθρωπος αυτός είναι η Στέλλα.

Την ίδια στιγμή, εκείνη εξακολουθεί να ελπίζει πως η σχέση της με τον Άρη θα μπορέσει σύντομα, μετά τη σύλληψη του Αλέκου, να υπάρξει χωρίς φόβο και μυστικά.

Καθώς η πόλη γιορτάζει τη μεγάλη νίκη της Εθνικής στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, άλλες, πιο σκοτεινές μάχες δίνονται στο παρασκήνιο.

Και όταν το κοντέινερ φτάνει επιτέλους στο λιμάνι, γίνεται ξεκάθαρο πως η νύχτα αυτή θα αλλάξει τα πάντα.