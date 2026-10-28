Δημήτρης Νατσιός για την 28η Οκτωβρίου: Αυτή την Ελλάδα θέλουμε και όχι της αναξιοκρατίας, της αφιλοπατρίας, την Ελλάδα των νενέκων

«Σήμερα αντικρύσαμε και καμαρώσαμε, την Ελλάδα της φιλοτιμίας, της αξιοπρέπειας, τα παιδιά της Ελλάδος, τον ένδοξο στρατό μας, την Ελλάδα της πίστης, της φιλοπατρίας, της προσήλωσης , τον ιερό θεσμό της οικογένειας», δήλωσε ο πρόεδρος της «Νίκης» , Δημήτρης Νατσιός, μετά την στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Αυτή την Ελλάδα θέλουμε και όχι της αναξιοκρατίας, της αφιλοπατρίας, την Ελλάδα των νενέκων», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο έπος του ’40 υπογράμμισε:

«Γυρίζω πίσω και βλέπω έναν λαό σύσσωμο και ενωμένο να ξεχύνεται στους δρόμους και να βροντοφωνάζει την απαίτησή του και την πεποίθηση του για νίκη. Βλέπω και έναν στρατό που κυλούσε στο αίμα του το αθάνατο κρασί του ’21 έχοντας ως υπέρμαχο στρατηγό την υπεραγία Θεοτόκο, της οποίας σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Σκέπη να ανεβαίνει πάνω στις αετοράχες της Πίνδου και να αναγκάζει όλο τον κόσμο να λέει ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες», επεσήμανε ο κ.Νατσιός.