Πιερρακάκης για την 28η Οκτωβρίου από το Σουφλί: Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος όταν είσαι στα σύνορα

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε τη Λέσχη Αξιωματικών Σουφλίου στον Έβρο και απηύθυνε μήνυμα προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη δήλωσή του υπογράμμισε ότι το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος στα σύνορα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας.

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Κυριάκος Πιερρακάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε τη Λέσχη Αξιωματικών Σουφλίου, όπου απηύθυνε μήνυμα προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Ο υπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό της Πολιτείας προς όσους υπηρετούν στην ακριτική περιοχή του Έβρου, τονίζοντας τη σημασία της αποστολής τους για την προστασία των συνόρων.
  • «Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος, το καταλαβαίνουμε όλες και όλοι, όταν είσαι στα σύνορα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.

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Ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισκέφθηκε τη Λέσχη Αξιωματικών Σουφλίου, όπου απηύθυνε μήνυμα προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποστολής τους για την προστασία των συνόρων και τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας.

Στη δήλωσή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό της Πολιτείας προς όσους υπηρετούν στην ακριτική περιοχή του Έβρου, τονίζοντας τη βαρύτητα που αποκτούν το καθήκον και η αφοσίωση όταν η υπηρεσία συνδέεται άμεσα με τη φύλαξη των συνόρων.

Η δήλωση του Κυριάκου Πιερρακάκη

«Σήμερα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, είναι μεγάλη συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι εδώ, στο Σουφλί, στην καρδιά του Έβρου. Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος, το καταλαβαίνουμε όλες και όλοι, όταν είσαι στα σύνορα. Η εθνική ασφάλεια, η εθνική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία εξαρτώνται από τη δική σας αφοσίωση. Θέλω να εκφράσω ένα βαθύ ευχαριστώ και τον σεβασμό μας απέναντι σε όλους εσάς και να ευχηθώ για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά σε εσάς και στις οικογένειές σας».

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