Τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον Πύργο: Το Σάββατο πάντρεψε την κόρη της, χθες σκοτώθηκε σε τροχαίο

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Από την ευτυχία μιας οικογενειακής στιγμής στον ανείπωτο πόνο της απώλειας. Μόλις το περασμένο Σάββατο, μια 55χρονη γυναίκα, η Βάσω Σταμίρη-Πετροπούλου καμάρωνε την κόρη της νύφη, συμμετέχοντας σε μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της οικογένειάς της. Τρεις μέρες αργότερα, το νήμα της ζωής της κόπηκε απότομα στην άσφαλτο, βυθίζοντας στο πένθος τους δικούς της ανθρώπους και προκαλώντας θλίψη στην κοινωνία του Πύργου.

Η 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της, τα τρία παιδιά της, τη μητέρα της, τον αδελφό της και όλους όσοι τη γνώριζαν και την αγαπούσαν.

Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης, στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατακόλου, λίγο πριν από τη διασταύρωση του Τραγανού.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 55χρονη συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν τη γυναίκα από το όχημά της χωρίς τις αισθήσεις της. Από το δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο γυναίκες, ενώ ο άνδρας που οδηγούσε υπέστη ελαφρύτερα τραύματα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Αύριο το τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία της Βάσως Σταμίρη-Πετροπούλου θα τελεστεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, στις 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου.

Στην τελευταία της κατοικία θα τη συνοδεύσουν ο σύζυγός της, Νικόλαος, τα παιδιά της, Φωτεινή, Χριστίνα και Δημήτρης, η μητέρα της, Χριστίνα, ο αδελφός της, Γιάννης, καθώς και συγγενείς και φίλοι.