Ισραήλ: Το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου καταγγέλει ότι τα αραβικά κόμματα «έκλεψαν τις εκλογές» – Ο κρίσιμος ρόλος των «διπλών φακέλων»

Σε αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος προχωρά το κυβερνών κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταγγέλλοντας εκτεταμένη νοθεία από τα αραβικά κόμματα και ζητώντας επείγουσα έρευνα από την Αστυνομία και τη Σιν Μπετ. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς στο πλαίσιο των τακτικών διαδικασιών, καθώς η καταμέτρηση εκατοντάδων χιλιάδων «διπλών φακέλων» και ψήφων εφέδρων αναμένεται να κρίνει τις τελικές κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

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Διεθνή Νέα

Ισραήλ εκλογές Νετανιάχου
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος προχωρά το κυβερνών κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταγγέλλοντας εκτεταμένη νοθεία και «κλοπή» των εκλογών από τα αραβικά κόμματα.
  • Τα αραβικά κόμματα οδεύουν προς την κατάληψη 19 εδρών, ένα ιστορικό ρεκόρ που καθιστά αδύνατη την επίτευξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας τόσο για το μπλοκ του Νετανιάχου όσο και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
  • Την ίδια ώρα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για την καταμέτρηση των «διπλών φακέλων» που αναμένεται να κρίνουν τις τελικές ισορροπίες.

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Το κυβερνών κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταγγέλει εκτεταμένη νοθεία και «κλοπή» των εκλογών από τα αραβικά κόμματα, την ώρα που η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ ετοιμάζεται να εξετάσει τους ισχυρισμούς στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

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Η καταμέτρηση εισέρχεται στην πλέον κρίσιμη φάση της, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες επιστολικές ψήφοι και ψηφοδέλτια εφέδρων αναμένεται να κρίνουν τις τελικές ισορροπίες.

«Έκλεψαν τις εκλογές τα αραβικά κόμματα»

Το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέθεσε επίσημο αίτημα για τη διεξαγωγή επείγουσας έρευνας από την Αστυνομία και την υπηρεσία Σιν Μπετ, ισχυριζόμενο ότι οι εκλογές «κλάπηκαν» από τα αραβικά κόμματα μέσω εκτεταμένης απάτης και εκφοβισμού ψηφοφόρων.

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Σε μια οργισμένη ανακοίνωση, χωρίς να παραθέσει αποδεικτικά στοιχεία, το Λικούντ υποστήριξε: «Οι εκλογές στο Κράτος του Ισραήλ κλάπηκαν από αραβικά κόμματα που υποστηρίζουν την τρομοκρατία και την καταστροφή του εβραϊκού κράτους μέσω σοβαρών ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων της δωροδοκίας, των απειλών, της βίας, της απάτης και της χρήσης απαγορευμένου λογισμικού για την ενθάρρυνση των ψηφοφόρων».

Το κόμμα συμπλήρωσε ότι υποβάλλει «εκατοντάδες μαρτυρίες και στοιχεία για κλοπή εκλογών σε πολυπληθή αραβικά εκλογικά τμήματα».

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«Πρόκειται για σοβαρό πλήγμα στην ισραηλινή δημοκρατία και στα δικαιώματα ψήφου των Ισραηλινών πολιτών. Οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να δραστηριοποιηθούν αμέσως και αποφασιστικά», τόνισε το Λικούντ.

Το ιστορικό ρεκόρ των αραβικών κομμάτων και οι καταγγελίες

Τα αραβικά πολιτικά κόμματα, Ραάμ (Ra’am) και Κοινή Λίστα (Joint List), τα οποία συμμετέχουν συστηματικά στις εκλογικές αναμετρήσεις και διαθέτουν έδρες στην Κνεσέτ, συγκέντρωσαν αριθμό-ρεκόρ ψήφων.

Με βάση τις εκτιμήσεις, οδεύουν προς την κατάληψη 19 εδρών – ένα ιστορικό υψηλό που καθιστά αδύνατη την επίτευξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας τόσο για το μπλοκ του Νετανιάχου όσο και για τα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης.


Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το κόμμα του Νετανιάχου χαρακτήριζε οποιαδήποτε συνεργασία με αραβικά κόμματα ως παράνομη.

Στη σημερινή του δήλωση, το Λικούντ ανέφερε ότι παραδίδει στην Αστυνομία, τη Σιν Μπετ και την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εκατοντάδες μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία.

Μεταξύ των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με το κόμμα, περιλαμβάνονται:

  • Χιλιάδες φάκελοι με μετρητά και ψηφοδέλτια του Ραάμ»
  • Απειλές και βία σε βάρος μελών των εφορευτικών επιτροπών
  • Πολλαπλοί ψηφοφόροι πίσω από το παραβάν ταυτόχρονα
  • Παράνομες διπλές ψήφοι και ασυμφωνίες μεταξύ του αριθμού των φακέλων και των καταγεγραμμένων ψηφοφόρων
  • Χρήση παράνομου λογισμικού για την κινητοποίηση ψηφοφόρων

Το Λικούντ απαίτησε τη διεξαγωγή «διεξοδικής έρευνας» και την άμεση τοποθέτηση της Εκλογικής Επιτροπής.

Η απάντηση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (CEC)

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο δίκτυο Channel 12, αξιωματούχος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς περί εκτεταμένης νοθείας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της στη συνέχεια, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έλαβε την καταγγελία του Λικούντ σχετικά με την παραβίαση της εκλογικής ακεραιότητας από τα αραβικά κόμματα και ξεκαθάρισε ότι θα εξετάσει τους ισχυρισμούς στο πλαίσιο της τακτικής μεταεκλογικής αξιολόγησης.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη συνήθη διαδικασία εποπτείας -όπως πράττει έπειτα από κάθε εκλογική αναμέτρηση- προκειμένου να εξετάσει τις ενστάσεις των κομμάτων για την εγκυρότητα της διαδικασίας ή τυχόν ενδεχόμενα λάθη στα αποτελέσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Λικούντ προέβη στις καταγγελίες αυτές χωρίς να παρουσιάσει δημόσια αποδεικτικά στοιχεία.

Το θρίλερ των «διπλών φακέλων»

Την ίδια στιγμή, η CEC ανακοίνωσε ότι εκκρεμεί η καταμέτρηση 430.000 έως 480.000 επιστολικών/ειδικών ψήφων, τονίζοντας ότι ο αριθμός αυτός είναι προκαταρκτικός και ενδέχεται να μεταβληθεί.


Οι ψηφοφόροι στο Ισραήλ κατατάσσονται σε εκλογικά τμήματα με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους. Ωστόσο, ο νόμος επιτρέπει σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών να ψηφίζουν εκτός της περιοχής τους.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Ισραηλινοί διπλωμάτες που υπηρετούν στο εξωτερικό
  • Μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και αστυνομικοί
  • Υπάλληλοι φυλακών και κρατούμενοι
  • Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε νοσοκομεία
  • Άτομα με κινητικά προβλήματα που αδυνατούν να προσέλθουν στο καθορισμένο εκλογικό τμήμα τους

Οι συγκεκριμένες ψήφοι ονομάζονται «διπλοί φάκελοι», καθώς ο εσωτερικός φάκελος είναι ανώνυμος -όπως στα τακτικά ψηφοδέλτια-, ενώ ο εξωτερικός φάκελος φέρει τα προσωπικά στοιχεία του ψηφοφόρου για τη διασταύρωση της ταυτοπροσωπίας.

Στις προηγούμενες εκλογές, οι «διπλοί φάκελοι» είχαν ανέλθει σε περίπου 460.000, αριθμός που αντιστοιχεί σε σχεδόν 13 έδρες στην Κνεσέτ.

Αρμόδιοι εκλογικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι στην παρούσα αναμέτρηση ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί περαιτέρω, λόγω του μεγάλου αριθμού των εφέδρων των IDF που βρίσκονται αναπτυγμένοι στα μέτωπα και δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν κοντά στα σπίτια τους.

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