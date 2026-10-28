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Θεσσαλονίκη: Σε 6 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης

Σε έξι προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη έπειτα από επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων των ΜΑΤ στο κέντρο της πόλης. Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν στην οδό Εγνατία κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας ενάντια σε εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη, ενώ νέος κύκλος εντάσεων σημειώθηκε κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με ρίψη πετρών, δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

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Θεσσαλονίκη - αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά σε 6 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, μετά τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ.
  • Η σύγκρουση των διαδηλωτών με τα ΜΑΤ σημειώθηκε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, με αφορμή πορεία διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη στο ξενοδοχείο Καψής.
  • Νέος κύκλος επεισοδίων εκτυλίχθηκε κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, με τους αστυνομικούς να απαντούν στις επιθέσεις κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά σε 6 προσαγωγές προχώρησε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, μετά τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της πόλης ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ με φόντο την ομιλία Κασιδιάρη

Θεσσαλονίκη - επεισόδια

Υπενθυμίζεται πως η σύγκρουση των διαδηλωτών με τα ΜΑΤ έγινε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, όταν αριστερές  ομάδες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης που είχε προγραμματιστεί από τον καταδικασμένο για συμμετοχή στη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, στο ξενοδοχείο Καψής.

 

 

Μάλιστα λίγο αργότερα σημειώθηκε νέος κύκλος επεισοδίων, όταν κουκουλοφόροι, που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη, επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ με πέτρες και άλλα αντικείμενα κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

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