Θεσσαλονίκη: Σε 6 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης

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Συνολικά σε 6 προσαγωγές προχώρησε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, μετά τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της πόλης ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Υπενθυμίζεται πως η σύγκρουση των διαδηλωτών με τα ΜΑΤ έγινε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, όταν αριστερές ομάδες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης που είχε προγραμματιστεί από τον καταδικασμένο για συμμετοχή στη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, στο ξενοδοχείο Καψής.

Μάλιστα λίγο αργότερα σημειώθηκε νέος κύκλος επεισοδίων, όταν κουκουλοφόροι, που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη, επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ με πέτρες και άλλα αντικείμενα κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.