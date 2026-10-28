Επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ με φόντο την ομιλία Κασιδιάρη

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Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ ατόμων που αγνόησαν την απαγόρευση της Αστυνομίας για διαδηλώσεις και αστυνομικών των ΜΑΤ.

Η σύγκρουση των αστυνομικών δυνάμεων με τα ΜΑΤ έγινε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους.

Κομμουνιστές, αριστερές και ακροαριστερές ομάδες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης που έχει προγραμματιστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη στο ξενοδοχείο Καψής.

Οι άντρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών.