Τήνος: 17χρονος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε 5χρονο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε στην Τήνο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό έναν 17χρονο παρέσυρε και τραυμάτισε ένα 5χρονο παιδί στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλιακή οδό, στο ύψος της παιδικής χαράς, όταν το παιδί επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.
  • Το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Τήνου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Τήνου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/10) στην Τήνο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 17χρονο, παρέσυρε ένα 5χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε.

Παράσυρση στην παραλιακή οδό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλιακή οδό, στο ύψος της παιδικής χαράς, όταν το 5χρονο παιδί, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Εκείνη τη στιγμή, το διερχόμενο επιβατικό Ι.Χ. όχημα, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος, παρέσυρε το παιδί, με αποτέλεσμα αυτό να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Στο Κέντρο Υγείας το παιδί – Έρευνα από το Λιμεναρχείο

Το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Τήνου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Τήνου, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα, έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Τήνου.

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