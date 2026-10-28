Φθιώτιδα: Τεράστιοι βράχοι έπεσαν σε επαρχιακό δρόμο λόγω της κακοκαιρίας – Επικίνδυνη η διέλευση των οχημάτων – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της δυτικής Φθιώτιδας προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή, με τεράστιους βράχους να αποκολλώνται από πλαγιά και να καταλήγουν στο οδόστρωμα, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Δίλοφο με το Περιβόλι. Το ένα ρεύμα κυκλοφορίας αποκλείστηκε πλήρως, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν μηχανήματα έργου και αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το LamiaReport, οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται στη δυτική Φθιώτιδα από το απόγευμα της Τρίτης (27/10) προκάλεσαν κατολισθήσεις και προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, μεγάλοι ογκόλιθοι αποκολλήθηκαν από την πλαγιά και κατέληξαν στον δρόμο Διλόφου–Περιβολίου, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το τοπικό μέσο, οι βράχοι έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος του οδοστρώματος, ενώ το μέγεθος και το βάρος τους καθιστούν απαραίτητη τη χρήση βαρέων μηχανημάτων για την απομάκρυνσή τους.

Στο σημείο μηχανήματα έργου και η Αστυνομία

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν συνεργεία του Δήμου Μακρακώμης, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, προκειμένου να διατεθεί μεγάλο μηχάνημα έργου για την απομάκρυνση των ογκολίθων και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Σπερχειάδας, με τους αστυνομικούς να έχουν τοποθετήσει κώνους σήμανσης και να ρυθμίζουν εκ περιτροπής τη διέλευση των οχημάτων.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των οδηγών μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης των βράχων από το οδόστρωμα.

Αυξημένος ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων

Οι Αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους κινούνται στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της δυτικής Φθιώτιδας, καθώς οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις έχουν επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση του εδάφους.

Ο μεγάλος όγκος νερού έχει προκαλέσει κορεσμό του εδάφους, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων καταπτώσεων βράχων και κατολισθήσεων.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, ιδιαίτερα στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας.