28η Οκτωβρίου: Λαμπρότητα, συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ενώπιον της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας. Στην παρέλαση, παρουσιάστηκε το Τμήμα Νέων Οπλικών Συστημάτων και προβλήθηκαν σε γιγαντοοθόνη εικόνες από drones, σε περιπολία στο Ανατολικό Αιγαίο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις πτήσεις ακριβείας και το μήνυμα του κυβερνήτη του μαχητικού F-16 «Ζευς».

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Θεσσαλονίκη/Στρατιωτική παρέλαση
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση παρουσιάστηκε για δεύτερη συνεχή φορά το Τμήμα Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας, πιστοποιώντας τον τεχνολογικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η στρατιωτική παρέλαση ολοκληρώθηκε με τις πτήσεις ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» με κυβερνήτη τον επισμηναγό Χρήστο – Πάρι Χαρίτο.

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Με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θεσσαλονίκη: Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε βίντεο

Στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση παρουσιάστηκε για δεύτερη συνεχή φορά στη Θεσσαλονίκη το Τμήμα Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας. Οι πολίτες της χώρας είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά ή μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης της παρέλασης, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μετασχηματίζονται σε ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο οργανισμό, πλήρως εναρμονισμένο με τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Θεσσαλονίκη: Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Απέναντι από την εξέδρα των επισήμων στήθηκε μια γιγαντοοθόνη στην οποία προβλήθηκαν εικόνες από δύο drones. Το ένα μετέδιδε εικόνες από περιπολία στο Ανατολικό Αιγαίο και το άλλο από την παρέλαση.

28η Οκτωβρίου: Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη – Μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

 

 

Intime

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με την άρτια εμφάνισή τους και τον επαγγελματισμό τους, παρουσίασαν την επιχειρησιακή ικανότητα των μονάδων τους, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στην αποστολή της προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας.

Εντυπωσίασε το μαχητικό F-16 «Ζευς» -Το μήνυμα του κυβερνήτη

Η στρατιωτική παρέλαση ολοκληρώθηκε με τις πτήσεις ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» με κυβερνήτη τον επισμηναγό Χρήστο – Πάρι Χαρίτο.

Ο Επισμηναγός Χρήστος – Πάρις Χαρίτος, κατά τη διάρκειας της πτήσης τόνισε ότι «μια λέξη αλλάζει την ιστορία και για τους Έλληνες η λέξη αυτή είναι το “Όχι”».

Πρόσθεσε ότι «σήμερα τιμούμε αυτούς που στάθηκαν όρθιοι, θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται». «Χρόνια πολλά Ελλάδα», κατέληξε.

 

Από την εξέδρα των επισήμων, την παρέλαση παρακολούθησαν, επίσης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Ελενα Ράπτη, Αννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας (εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής), Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Ράνια Θρασκιά, Χρήστος Γιαννούλης (εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ), Αλέξανδρος Καζαμίας (εκπρόσωπος Πλεύσης Ελευθερίας) ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Αλέξανδρος Καζαμίας (εκπρόσωπος Πλεύσης Ελευθερίας), ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

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