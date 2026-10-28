28η Οκτωβρίου: Λαμπρότητα, συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση παρουσιάστηκε για δεύτερη συνεχή φορά στη Θεσσαλονίκη το Τμήμα Νέων Οπλικών Συστημάτων και Καινοτομίας. Οι πολίτες της χώρας είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά ή μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης της παρέλασης, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μετασχηματίζονται σε ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο οργανισμό, πλήρως εναρμονισμένο με τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Απέναντι από την εξέδρα των επισήμων στήθηκε μια γιγαντοοθόνη στην οποία προβλήθηκαν εικόνες από δύο drones. Το ένα μετέδιδε εικόνες από περιπολία στο Ανατολικό Αιγαίο και το άλλο από την παρέλαση.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με την άρτια εμφάνισή τους και τον επαγγελματισμό τους, παρουσίασαν την επιχειρησιακή ικανότητα των μονάδων τους, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στην αποστολή της προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας.

Εντυπωσίασε το μαχητικό F-16 «Ζευς» -Το μήνυμα του κυβερνήτη

Η στρατιωτική παρέλαση ολοκληρώθηκε με τις πτήσεις ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» με κυβερνήτη τον επισμηναγό Χρήστο – Πάρι Χαρίτο.

Ο Επισμηναγός Χρήστος – Πάρις Χαρίτος, κατά τη διάρκειας της πτήσης τόνισε ότι «μια λέξη αλλάζει την ιστορία και για τους Έλληνες η λέξη αυτή είναι το “Όχι”».

Πρόσθεσε ότι «σήμερα τιμούμε αυτούς που στάθηκαν όρθιοι, θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται». «Χρόνια πολλά Ελλάδα», κατέληξε.