Θεσσαλονίκη: Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε βίντεο

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Στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940, έφτασε πριν από λίγη ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Δημήτριος Χούπης, υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό και τον συνόδευσε στην εξέδρα των επισήμων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε, μεταξύ άλλων, τον υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κ. Γκιουλέκα, με τον οποίο, μάλιστα, είχε σύντομο διάλογο κατά τον οποίο τον ευχαρίστησε για τη χθεσινή επάξια-όπως τόνισε- εκπροσώπησή του.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός πήρε τη θέση του στη εξέδρα των επισήμων, για να παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.