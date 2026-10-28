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Θεσσαλονίκη: Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε βίντεο

Στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Χούπης, συνοδεύοντάς τον στην εξέδρα των επισήμων. Εκεί, ο πρωθυπουργός χαιρέτησε τον υφυπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και πήρε τη θέση του για την έναρξη της παρέλασης.

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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ «28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940»
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940, έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
  • Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Δημήτριος Χούπης, υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό και τον συνόδευσε στην εξέδρα των επισήμων.
  • Ο πρωθυπουργός χαιρέτησε και ευχαρίστησε τον υφυπουργό Εσωτερικών Κ. Γκιουλέκα, προτού λάβει τη θέση του για να παρακολουθήσει την παρέλαση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940, έφτασε  πριν από λίγη ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Δημήτριος Χούπης, υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό και τον συνόδευσε στην εξέδρα των επισήμων.

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Ο Κυριάκος  Μητσοτάκης χαιρέτησε, μεταξύ άλλων, τον υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κ. Γκιουλέκα, με τον οποίο, μάλιστα, είχε σύντομο διάλογο κατά τον οποίο τον ευχαρίστησε για τη χθεσινή επάξια-όπως τόνισε- εκπροσώπησή του.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός πήρε τη θέση του στη εξέδρα των επισήμων, για να παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

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