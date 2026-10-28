ΣΥΡΙΖΑ για 28η Οκτωβρίου: «Ο αγώνας κατά του φασισμού και για τη δημοκρατία είναι αδιάκοπος και αναγκαίος»

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Μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εθνικής ομοψυχίας, της αντίστασης στον φασισμό και της διαρκούς υπεράσπισης της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ειρήνης.

«Πέρασαν 86 χρόνια από τότε που ο ελληνικός λαός υπερέβη τον εαυτό του, επιδεικνύοντας απόλυτη και ενθουσιώδη ομοψυχία για την υπεράσπιση της πατρίδας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ανακοίνωσή του για τη σημερινή επέτειο.

Όπως επισημαίνει, «η δύναμη και τα κατορθώματα του λαού το 1940 και κατά τους δύσκολους μήνες που ακολούθησαν φόβισε κάποιους, ενώ άλλους τους έκανε υπερήφανους».

«Η 28η Οκτωβρίου 1940 ανήκει στους δεύτερους. Σε όλους αυτούς που πολέμησαν, όπως μπορούσε ο καθένας, που χάρηκαν με τις νίκες και έκλαψαν με τις απώλειες, που στη συνέχεια αψήφησαν τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους και αντιστάθηκαν», προσθέτει.

«Πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νέες γενιές η Εθνική Αντίσταση»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναδεικνύει τον ρόλο της Εθνικής Αντίστασης και των αντιστασιακών οργανώσεων κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

«Η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, ο ενωτικός ρόλος του ΕΑΜ, η αυτοθυσία των μαχητών του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, η σθεναρή αντίσταση σε βουνά, χωριά και πόλεις αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νέες γενιές», σημειώνει.

Όπως τονίζει, οι αγώνες αυτοί «αποδεικνύουν ότι ο αγώνας για το δίκιο και τη λευτεριά έχει νόημα και αξία, μπορεί να συγκινήσει τους τίμιους ανθρώπους, να τους εμψυχώσει και να τους οδηγήσει σε πράξεις απαράμιλλου ηρωισμού και αυτοθυσίας».

Παράλληλα, το κόμμα συνδέει το ιστορικό μήνυμα της επετείου με τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι «στις μέρες μας, η 28η Οκτωβρίου 2026 ανήκει και πάλι στους απλούς ανθρώπους, που καλούνται να πουν ΟΧΙ σε όλα όσα τους καταδικάζουν σε μια στερημένη ζωή και στην έλλειψη προοπτικής».

«Πρόκειται για ένα μάθημα ζωής που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Ο αγώνας για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ειρήνη, ο αγώνας κατά του φασισμού και ενάντια στο δίκιο του ισχυρού είναι αδιάκοπος και αναγκαίος και αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του λαού», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.